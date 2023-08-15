Центральный банк РФ теряет контроль над рублем 15.08.2023, 16:40

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Ключевая проблема «курсового шока» - это война и санкции.

Попытка председателя Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной дернуть «стоп-кран» на российском валютном рынке пока не привела к результату.

Собравшись на экстренное заседание во вторник, совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Но российский рубль отреагировал падением: доллар и евро подорожали почти на 4 рубля, пишет Finanz.

Повышение ставок ничего не решит, говорит Тим Эш, старший стратег RBC Bluebay АМ: ключевая проблема - это война и санкции, а тут ЦБ не властен.

С начала года курсы иностранных валют подскочили примерно на 40%. И когда доллар пробил отметку 100, чиновники принялись обвинять друг друга. Помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин возложил вину на Набиуллину и ее слишком мягкую денежную политику, а ЦБ в ответ припомнил правительству дефицит бюджета и повышенные госрасходы.

У доллара дороже 100 российских рублей есть «политический аспект», констатирует Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест»: государственная установка на стабильность, величие и победу над санкциями рассыпается в прах.

Девальвация сулит экономике разгон инфляции, который люди почувствуют на своих карманах. 40% покупок у среднего потребителя приходится на импортные товары, указывает профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова: «Продукты питания, одежда, домашняя утварь, бытовая техника — все подорожает».

Причем произойдет это как раз к выборам-2024 - тогда эффект «курсового шока» на инфляцию будет максимальным, говорит Александр Исаков, экономист по России Bloomberg Economics.

Но повышение ставки рублю не сильно поможет, считает Полевой: девальвация - это следствие оттока капитала, а те, кто выводил валюту за рубеж, едва ли изменят свои предпочтения.

«По сути дела, налицо кризис доверия к рублю, и своими паническими действиями Банк России вряд ли сможет его преодолеть», - говорит Сергей Алексашенко, в прошлом зампред Центробанка.

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