В Беларусь идет аномальная жара 15.08.2023, 16:43

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Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни.

Оранжевый уровень опасности на 15, 16 и 17 августа объявили в Беларуси из-за жары, сообщили в МЧС.

«Во многих районах республики максимальная температура воздуха составит +30...+34°С», – рассказали в ведомстве.

Так, по Брестчине прогнозируют ночью +10...+15°С, днем +30...+34°С. В Гродненской области также ожидают жару: днем до +34°С. Чуть менее жарко будет на Гомельщине: максимум +33°С.

В Минске и области воздух может прогреться до +30...+32°С.

Жителям же северо-восточной части нашей страны будет легче. Так, по Витебщине и Могилевщине объявлен более низкий желтый уровень опасности. В этих регионах прогнозируют ночью от +10°С до +16°С, днем же столбик термометра может показать +30°…+31°С.

Что ожидать от жары

В МЧС предупредили: в связи с перегревом трансформаторов возможно отключение электроэнергии.

Внимательными следуют быть и на дороге: асфальт плавится и увеличивается число аварий.

Также в лесах могут возникнуть природные пожары. А люди, спасаясь от жары, чаще гибнут при купании.

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