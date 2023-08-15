«Жест доброй воли»: россияне готовы уйти из оккупированной части Херсонской области 15.08.2023, 16:55

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Об этом сообщил спикер Херсонской ОГА.

Спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил, что российские военные на временно оккупированной части Херсонской области уже давно думают о «жесте доброй воли».

По его словам, настроения оккупантов и даже их разговоры свидетельствуют о том, что они готовы уйти с Херсонщины.

«Настроения оккупантов это подтверждают. Они видят, что ничего у них не получается из того, что они запланировали. И уже давно планируют сделать жест доброй воли. Потому что по нашим сообщениям, люди даже слышат от них разговоры «когда мы уже отсюда уйдем, заждались». Это говорят сами оккупанты», — отметил Толоконников.

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