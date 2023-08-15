«Цену продавец изменил буквально за ночь и вместо 300 рублей нам нужно было заплатить 400» 2 15.08.2023, 17:01

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Родители рассказали, что покупают и сколько тратят на школьные товары для детей.

«Зеркало» спросило у белорусов, сколько денег они потратили перед новым учебным годом и что со стоимостью товаров для школьников.

«Летом заработок очень низкий, поэтому никогда не готовлюсь масштабно к школе»

Для двоих дочерей Диана (имена всех собеседников изменены) искала одежду по цене за единицу в пределах 40−55 рублей, самый дорогой у них был пиджак — 60 рублей. Вещи покупали в магазине «Буслік». По ее наблюдениям, в отделах магазина в начале августа можно было найти красивые вещи, но размеров было маловато. Да и вещи посимпатичнее стоили дороже, к примеру, платье — 100 рублей, брюки — 70−80 рублей.

— Заходили в другие магазины детских вещей в ТЦ «Дана Молл» и «МОМО», там цены однозначно были выше и начинались от 80 рублей на блузки и брюки. С такими ценами до платьев не дошли. Обувь мы сразу брали качественную, поэтому пошли в «Шаговиту». Цены там были такие же, как в прошлом году, — рассказала женщина.

По наблюдениям покупательницы, канцелярии в магазинах много и любого ценового диапазона. В этом случае они выбирали, опираясь на качество. Выяснилось, что только обложки для книг поштучно покупать дешевле, чем комплектом.

Галина одна растит сына, которому сейчас 15 лет. Мальчик идет в восьмой класс, ему нужно обновить гардероб, купить необходимые к школе канцтовары. Однако перед сентябрем мама с подростком на закупки не пойдут — на это нет денег.

— У меня летом заработок очень низкий, поэтому я никогда не готовлюсь масштабно к школе. Как правило, покупаю тетради, дневник. Все остальное постепенно докупаю в течение учебного года, распределяю эти покупки равномерно, — рассказала женщина.

По наблюдениям собеседницы, товары к школьному сезону подорожали на 20−30% по сравнению с прошлым годом. Больше всего ее волнует повышение цен на одежду и обувь.

— Сын уже высокий, нога длинная, поэтому в детском отделе купить ему ничего нельзя. Уже года два обновляем его гардероб в отделе для взрослых, а там цены совсем не низкие. Да и выбирать бывает трудно: надо чтобы вещи были недорогие, подходили по длине, ширине и нравились сыну.

На двоих детей к школе потратила 1200 рублей

У Натальи две дочери школьного возраста: старшая пойдет в 6-й класс, младшая — в 3-й. Мама купила товаров к школьному сезону на 350 рублей, но приобретения еще не все.

— Впереди покупка именно голубых рубашек или блузок, потому что они обязательно должны быть в ежедневной носке. Белые — только на праздники. А это минимум по две блузки для каждой дочери. Кроме того, нужно купить теплые вещи — свитера и жилеты с эмблемой, — рассказала Наталья.

Также школьницам нужно купить разную мелочевку из канцелярии: тетради, обложки, пеналы. Женщина прикинула, что на это надо еще примерно 200 рублей.

— Не скажу, что цены стали ниже, возможно, есть где-то на распродажах и старые модели. Но детской группы товаров это не коснулось. Например, стоимость нижнего белья, колгот на распродажах и акциях примерно такая же, какой она была полгода назад.

У Марты двое детей школьного возраста. Этим летом она уже потратила к школе 1200 рублей. На эти деньги в «Бусліке» купили три блузки, четверо брюк, пиджак, два платья, спортивные штаны, шесть белых маек, носки, колготы. Дополнительно семья посетила «Спортмастер», где купили спортивный костюм и кроссовки, в «Шаговите» приобрели туфли. Канцелярия обошлась в 120 рублей (она включена в общую сумму). За 90 рублей сшили на заказ рюкзак.

— Но это еще с учетом того, что какие-то вещи остались с прошлого года, а так бы точно ушло 1700 рублей, — отметила Марта.

«Если бы пошли в магазин, то все обошлось бы дороже»

В сентябре Тамара отправляет младшую дочь в детский сад, старшую в 5-й класс. За одеждой женщина и девочки ходили на рынок.

— Школьнице купили по единице: рубашку, юбку, жилет синего цвета (обязали в этом году), спортивный костюм, брюки. За эти товары я заплатила 300 рублей. Если бы пошли в магазин, то все обошлось бы дороже, — сообщила мама.

В «Мегатоп» семья отправилась за обувью. Там купили старшей дочке туфли за 70 рублей и кроссовки за 55 рублей. За столько же приобрели новый рюкзак.

В детский сад покупали товары по списку, который дала воспитательница, покупки обошлись в 190 рублей. Итого было потрачено 670 рублей.

— Еще не купили канцелярские принадлежности, на них уйдет не менее 100 рублей, — рассказала Тамара и уточнила размер доходов семьи. — Я воспитатель, получаю 750 рублей, муж инженер на заводе, заработок 1200 рублей.

Дочка Ирины в этом сентябре идет в первый класс. К школьному сезону женщина купила в ЦУМ три белые рубашки, за них она заплатила 100 рублей. В магазине для детей Acoola были приобретены юбка, жилет, брюки и два кардигана. Эти вещи стоили 300 рублей. Кроссовки для физкультуры купили в интернет-магазине, заплатили 50 рублей. Канцелярия и пенал потянули на 160 рублей, рюкзак из магазина Adidas — 150 рублей.

— Изначально мы планировали все заказать на Wildberries. Все уже выбрали и отложили в корзину, но из-за того что доллар в России вырос, цену продавец изменил буквально за ночь и вместо 300 рублей нам нужно было заплатить 400. Пришла к выводу, что с каждым годом собрать ребенка все дороже! — сообщила Ирина.

Алла сообщила, что потратила 1200 рублей, чтобы собрать ребенка в первый класс. Женщина прикинула, что цены на канцелярку «еще более-менее», а вот одежда очень дорогая.

— Рубашки по скидке 20 рублей за одну штуку, но мы брали три. Также три юбки, каждая по 50 рублей, несколько пар брюк по 60 рублей, пиджак. Спортивный костюм на скидке нашли за 100 рублей. За кроссовки и туфли отдали около 400 рублей. Портфель 130 рублей. Набрали еще разной мелочевки: колготки, майки, нижние белье, — выдала свои расходы Алла.

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