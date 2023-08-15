В Великобритании арестовали троих российских шпионов 15.08.2023, 17:07

3,334

Все граждане Болгарии.

Трое подозреваемых в шпионаже в пользу России в Великобритании были арестованы и обвинены в ходе крупного расследования, касающегося национальной безопасности. Шпионы, все граждане Болгарии, были задержаны в феврале и с тех пор находятся под стражей.

Об этом сообщает BBC.

Полиция обнаружила паспорта, удостоверения личности и другие документы для Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Трое обвиняемых были арестованы в соответствии с законом о государственной тайне лондонской полицияй борьбы с терроризмом, которая несет национальную ответственность за шпионаж.

Русско-болгарские шпионы

По данным BBC, арестованы следующие лица:

Орлин Руссев, 45 лет, Грейт-Ярмут, Норфолк

Бизер Джамбазов, 41 год, Харроу, северо-запад Лондона.

Катрин Иванова, 31 год, живет по тому же адресу в Харроу.

Все трое находились в Великобритании на протяжении многих лет, работая на разных работах и живя в нескольких загородных домах.

Руссев имеет опыт ведения бизнеса в России. Он переехал в Великобританию в 2009 году и три года проработал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. В его онлайн-профиле на LinkedIn указано, что позже он владел бизнесом, связанным с разведкой, включающей перехват сообщений или электронных сигналов.

Бывшие соседи описали Джамбазова и Иванову как пару. Джамбазов был водителем больницы, а Иванова описывает себя в своем онлайн-профиле LinkedIn как лаборанта в частном медицинском бизнесе. Пара, переехавшая в Великобританию около десяти лет назад, возглавляла общественную организацию, предоставляя услуги болгарам, в том числе знакомя их с «культурой и нормами британского общества».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».