Apple запускает выплаты пользователям старых iPhone за их умышленное замедление 1 15.08.2023, 17:18

2,742

Речь идет про $500 миллионов.

После длительного судебного спора продолжительностью в почти 6 лет, Apple запускает выплаты на $500 млн за намеренное замедление старых iPhone, тем самым вынуждая потребителей покупать последние модели.

Судебный иск был подан после того как стало известно, что Apple, начиная с iOS 10, намеренно снижала производительность iPhone для продления «жизни» изношенных аккумуляторов, но не сообщала об этом своим клиентам – не все были согласны с таким решением, сообщает The Mercury News (перевод - «Униан»).

В итоге в 2020 году компания согласилась заплатить компенсации в $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны начали работать медленнее после запуска новых версий iOS. Мировое соглашение касается владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus и iPhone SE, которые подали заявку на компенсацию до октября 2020 года.

Отмечается, что общее число пострадавших составило более 3 миллиона человек. Каждый из них может рассчитывать на получение $65 компенсации.

Когда в iPhone активируется замедление и как отключить его

После дела о замедлении iPhone, Apple начала предоставлять пользователям с изношенным аккумулятором выбор – либо айфон замедляется, но батарея «живет» дольше, либо работает в обычном режиме, как с новой батареей, но на страх и риск пользователя.

На новых айфонах замедление активируется спустя год после выпуска. Посмотреть, не замедляется ли ваш айфон, можно в настройках в разделе «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора». Чтобы отключить ограничение производительности, нажмите на ссылку «Выключить» и подтвердите действие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».