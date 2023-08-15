За год массового отъезда IT-специалистов экономика Беларуси потеряла более 1 миллиарда рублей 2 15.08.2023, 17:26

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Это только в виде зарплат.

Даже официальные данные Белстата о распределении численности работников по размерам зарплат позволяют подробнее рассмотреть важные тенденции в экономике. Такие сведения выходят дважды в год и сейчас наиболее свежие позволяют увидеть, как распределялись майские заработки в 2023 году, пишут эксперты проекта «Нашы грошы».

Белорусский рынок труда в настоящий момент в целом характеризуется выраженно депрессивным характером. Большинство ведущих отраслей теряет кадры как ввиду неблагоприятных демографических тенденций, так и из-за экономических проблем. Привычный фокус внимания сосредоточен на IT-сфере, которая долгое время была визитной карточкой Беларуси. Именно эта отрасль сейчас в числе наиболее пострадавших от последствий 2020 года и усиления санкционного давления 2022 года.

Распределении заработков в сфере «Информации и связи» существенно отличается от распределения в целом по стране. Во-первых, IT-отрасль, составляющая основу «Информации и связи», является традиционным лидером зарплатных рейтингов в Беларуси. А во-вторых, заработки здесь подчиняются международным тенденциям больше, чем особенностям местного рынка труда.

В отличие от ситуации в целом в экономике, заработки в IT-сфере имеют два явно выраженных пика. Первый их них в мае 2023 года приходился на оплату труда в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, второй — на особенно высокие заработки, превышающие 10 тысяч рублей. При этом, как и в целом по экономике, первый пик заработков под воздействием инфляционных процессов медленно смещается вправо, то есть растет. Заработки же наиболее высокооплачиваемых специалистов IT-сферы, представленные на втором пике, настолько высоки, что теряются в вершине зарплатной шкалы Белстата.

Представленные данные позволяют увидеть особенности оттока специалистов после 2020 года и в 2022 году. Так, если после 2020 года наблюдалось снижение числа занятых в сфере за счет низко- и среднеоплачиваемых категорий сотрудников, то после 2022 года резко усилился отток высокооплачиваемых специалистов. За год, май 2023-го к маю 2022 года, сфера «Информация и связь» лишилась около 2 тысяч специалистов с заработками в 6−7 тысяч рублей, более 2,7 тысячи специалистов с заработками 7−10 тысяч рублей и, наконец, около 1,3 тысячи сотрудников, чьи заработки превышают 10 тысяч рублей.

В общей сложности потенциальный объем потерянного за год экономикой зарплатного фонда за счет отъезда IT-специалистов превысил 1 млрд рублей. Большая часть этой суммы — заработки наиболее высокооплачиваемых специалистов сферы IT.

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