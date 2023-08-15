Данилов о переговорах с Россией: Существуют только в интернете

Данилов о переговорах с Россией: Существуют только в интернете4
- 15.08.2023, 17:35
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Оккупанты будут разгромлены на украинской земле.
Западные партнеры не вынуждают Украину к проведению переговоров с государством-агрессором Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова IlSussidiario.
По словам Данилова, разговоры о возможных переговорах со страной-захватчиком «существуют только в интернете».
«Нам не указывали на обязательство вести переговоры», - заявил он.
Данилов убежден, что у России нет другой альтернативы, кроме как быть «разгромленной на украинской земле».
Напомним, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина не планирует реагировать на «переговорное нытье» россиян, поскольку в этом нет смысла.
Для возобновления переговоров Россия должна:
- полностью покинуть территорию Украины;
- изменить политическую элиту;
- признать военные преступления;
- выдать устроителей войны для трибунала.