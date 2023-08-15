Данилов о переговорах с Россией: Существуют только в интернете 4 15.08.2023, 17:35

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Алексей Данилов

Оккупанты будут разгромлены на украинской земле.

Западные партнеры не вынуждают Украину к проведению переговоров с государством-агрессором Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова IlSussidiario.

По словам Данилова, разговоры о возможных переговорах со страной-захватчиком «существуют только в интернете».

«Нам не указывали на обязательство вести переговоры», - заявил он.

Данилов убежден, что у России нет другой альтернативы, кроме как быть «разгромленной на украинской земле».

Напомним, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина не планирует реагировать на «переговорное нытье» россиян, поскольку в этом нет смысла.

Для возобновления переговоров Россия должна:

- полностью покинуть территорию Украины;

- изменить политическую элиту;

- признать военные преступления;

- выдать устроителей войны для трибунала.

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