Зеленский посетил штабы бригад на Мелитопольском направлении 3 15.08.2023, 17:51

Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область побывал в расположениях бригад, ведущих наступательные действия на Мелитопольском направлении, и заслушал информацию о насущных нуждах украинских военных.

Зеленский «заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, находящихся в зоне их ответственности, и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений».

В частности, военные отмечали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий.

Кроме того, Зеленский и командиры воинских соединений обсудили вопросы профессионального отбора людей, оснащение бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте.

Президент Украины дал поручение систематизировать запросы военных, учтя также информацию, прозвучавшую вчера во время посещения ОТУ «Соледар», вынести их на рассмотрение Ставки Верховного Главнокомандующего и передать иностранным партнерам Украины.

Как уточнили в пресс-службе украинского президента, Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александром Тарнавским и побывал в расположениях 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", 117-й отдельной механизированной бригады, 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной механизированной бригады, а также на передовых пунктах управления 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ и 118-й отдельной механизированной бригады.

Отметим, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные операции, в том числе на Бердянском и Мелитопольском направлениях. В частности, в направлении Урожайного украинские военные имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».