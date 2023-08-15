Польша разместит аэростаты у границы с Беларусью, чтобы засекать низколетящие объекты 15.08.2023, 18:05

Возможно, их будет сразу четыре.

Министерство национальной обороны Польши указало возможные места размещения аэростатов проекта «Барбара», которые должны обнаруживать низколетящие цели с больших расстояний. Всего планируется заказать до четырех аэростатов, которые будут установлены на восточных и северо-восточных границах страны, пишет портал polon.pl со ссылкой на польское оборонное ведомство.

Программа «Барбара» предполагает приобретение и использование до четырех аэростатов, которые благодаря навесной радиолокационной станции могут обнаруживать цели с малой радиолокационной заметностью типа вертолетов или небольших самолетов на расстоянии до более 300 км, отмечает «Зеркало».

Один из аэростатов общевойсковой системы обороны от сухопутных атак (JLENS). Фото: John Hamilton, upload.wikimedia.org

Это решение устраняет проблему радиолокационного горизонта, возникающего из-за кривизны земли. Потому что установленный на поверхности земли радар имеет ограниченные возможности по обнаружению целей, летящих на малых высотах.

Схема работы наземного радара. Источник: polon.pl

Чем дальше от позиции РЛС, тем цель противника может лететь на больших высотах и не быть обнаруженной, хотя сама РЛС имеет техническую возможность видеть «дальше».

Аэростаты — это большие воздушные шары, наполненные, например, гелием, которые могут подниматься на высоту более 4000 метров. Их привязывают специальными тросами и растяжками. Аэростат оборудован специализированной РЛС, позволяющей вести непрерывный мониторинг космоса на расстоянии более 300 км.

Карта предполагаемого размещения польских аэростатов с радиолокационными станциями. Фото: Минобороны Польши

Что важно, этот радар, благодаря тому, что он находится высоко над землей, также может обнаруживать цели, движущиеся на малых высотах, например, беспилотники, вертолеты, крылатые ракеты или другие средства воздушной угрозы.

Согласно информации, направленной в США в рамках процедуры RFI (Request for Information), Польша планирует приобрести до четырех разведывательных аэростатов. Трое из них должны контролировать восточные и юго-восточные границы, а один — охранять район Калининграда и часть Балтийского моря.

Потенциальными местами для установки РЛС являются село Щепанково (Варминьско-Мазурское воеводство), село Карбовское (Варминьско-Мазурское воеводство), село Куржина Велька (Подкарпатское воеводство) и окрестности Седльце (Мазовецкое воеводство). Помимо самих аэростатов, должна быть построена соответствующая инфраструктура, сопровождающая такие объекты.

Как пишет издание, согласно предоставленным планам, первые РЛС должны быть построены в течение 14 месяцев с момента подписания контракта, система должна выйти в начальную оперативную готовность до 2025 года.

Напомним, в Польше должна появиться новая военная часть на границе с Беларусью. Кроме того, Польша планирует «закрыть Брестские ворота» американскими вертолетами и танками.

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