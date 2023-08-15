Вооруженные группы в РФ уже вступают в конфликты: некоторые республики в шаге от бунта 15.08.2023, 18:14

Роман Свитан

Военный эксперт — о ситуации в России.

В России регулярно случаются разные интересные инциденты с оккупантами, которым удалось вернуться живыми с войны в Украине. В перспективе это может привести к положительным последствиям для украинцев.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что в соцсетях время от времени появляются истории об оккупантах, которые неадекватно ведут себя после возвращения с войны в Украине.

Такие персонажи часто привозят с собой оружие, что усиливает его неконтролируемое обращение. Затем в дело идет алкоголь или обида – и в России начинают стреляться между собой разные группировки.

Можно было бы поддерживать движение местных республик за независимость

По мнению Свитана, Украине было бы полезно поддерживать движение разных республик за независимость. Но они не должны касаться ничего российского. Как в случае с депутатом регионального парламента в России, объявившим о движении за независимость Смоленской области от страны-агрессорa.

В российской конституции сейчас 21 республика. Если они начнут двигаться к независимости,РФ буквально распадется.

«Это действо правильное и грамотное. Его следует поддерживать. За свободную Смоленщину. А все это «Россия без Путина», все эти «хорошие россияне», которых к нам тянут... Плохие россияне убивают нас, а хорошие россияне будут убивать наших детей и внуков, когда заползут на трон Путина. Имперскость никуда не денется. Если кого и поддерживать, то свободные Смоленск, Брянск, Воронеж. То, что России не касается», – считает Свитан.

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