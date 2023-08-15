Ученые: Рождение детей в позднем возрасте увеличивает продолжительность жизни 1 15.08.2023, 18:25

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Исследователи изучили данные более 11 тысяч матерей.

Женщины, решившие завести детей в более позднем возрасте, как правило, живут дольше, чем те, кто стал матерью рано. Такие выводы представлены в новом исследовании ученых Лейденского университета (Нидерланды), пишет «Европульс».

Исследователи изучили данные более 11 тысяч матерей не моложе 50 лет с по крайней мере одним ребенком, родившимся естественным путем и зачатым без ЭКО.

После учета всех факторов риска смертности анализ показал, что женщины, родившие последнего ребенка позже, как правило, живут дольше: фактически, каждый дополнительный год до рождения ребенка увеличил продолжительность их жизни на 22 дня. Так, женщины, которые родили после 45 лет, живут в среднем на 17 месяцев дольше, чем те, кто стал матерью до 40.

По мнению исследователей, такой результат может быть связан как с генетической наследственностью женщин, так и с их образом жизни. Тем не менее, ученым предстоит выяснить конкретный механизм, который определяет, как именно возраст рождения ребенка может влиять на продолжительность жизни матери.

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