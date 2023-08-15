закрыть
15 августа 2023, вторник, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Школам приказали обеспечить 100% занятость учащихся в 6-й учебный день

  • 15.08.2023, 18:31
  • 1,240
Школам приказали обеспечить 100% занятость учащихся в 6-й учебный день
Фото: nebolet.com

Обязали занимать школьников и на каникулах

В новом учебном году белорусские школы будут обязаны больше занимать учеников в шестой школьный день. Об этом БелТА заявила начальник управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования Наталья Катович.

Также они будут обязаны занимать школьников на каникулах. Для этого будут привлекаться учреждения дополнительного образования детей и молодежи, учреждения культуры и спорта, а также «военно-патриотических» клубов.

Катович напоминает, что традиционно в шестой школьный день акцент якобы делается на физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу. Также уделяется внимание «работе по формированию психологического здоровья учащихся».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров