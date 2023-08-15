Школам приказали обеспечить 100% занятость учащихся в 6-й учебный день
- 15.08.2023, 18:31
- 1,240
Обязали занимать школьников и на каникулах
В новом учебном году белорусские школы будут обязаны больше занимать учеников в шестой школьный день. Об этом БелТА заявила начальник управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования Наталья Катович.
Также они будут обязаны занимать школьников на каникулах. Для этого будут привлекаться учреждения дополнительного образования детей и молодежи, учреждения культуры и спорта, а также «военно-патриотических» клубов.
Катович напоминает, что традиционно в шестой школьный день акцент якобы делается на физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу. Также уделяется внимание «работе по формированию психологического здоровья учащихся».