Дзюдоист Ваховяк: Восхищаюсь всеми, кто выступил за перемены

Дзюдоист Ваховяк: Восхищаюсь всеми, кто выступил за перемены3
- 15.08.2023, 18:50
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У белорусов уже не будет прежней жизни.
Белорусский дзюдоист и подписант письма за честные выборы Александр Ваховяк в интервью «Зеркалу» рассказал, что не жалеет, что не промолчал после фальсификации президентских выборов в Беларуси в 2020 году.
– В 2020-м вы говорили, что люди, которые не разделяют вашу точку зрения, не враги. За эти три года не появилось больше категоричности?
– Нет. Все мы взрослые люди, образованные, правильно? У каждого своя позиция. Не пытался никого переубедить ни раньше, ни сейчас. Бесполезно. Просто с человеком перестаешь общаться или как-то обходишь спорные темы. Зачем тратить нервы?
– Понимаете людей, которые не уехали из Беларуси?
– Конечно. Кто-то привык к определенному образу жизни и боится начинать заново за границей. Смена обстановки – тоже риск. У кого-то пожилые родители, требующие ухода. Легко сидеть в безопасности и учить из-за границы. А в Беларуси поставил не тот лайк – могут быть проблемы. Надо смотреть на вещи не только со своей колокольни.
– Что для вас значит 9 августа 2020 года?
– Точка перемен. У белорусов уже не будет прежней жизни. То, что строил раньше, рухнуло. Хотя лишь выразил свое мнение. В современном мире высказываться – это нормально. Мы ведь не принадлежим к рабовладельческому строю. А в Беларуси, выходит, можно думать что угодно, но не говорить вслух. Даже во сне нельзя «спалиться».
– Пожалели хоть раз за три года, что не промолчали?
– Нет. Нельзя было закрывать глаза на дикость, которая имела место после выборов. Восхищаюсь всеми, кто выступил за перемены, кто прошел и проходит все испытания: тюрьма, потеря работы, невозможность обнять близких, – сказал Ваховяк.