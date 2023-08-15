закрыть
15 августа 2023, вторник, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пастора церкви «Новая жизнь» осудили на 10 суток ареста

2
  • 15.08.2023, 19:12
  • 1,056
Пастора церкви «Новая жизнь» осудили на 10 суток ареста
Вячеслав Гончаренко

Его зятя — на пять суток.

Пастор церкви «Новая жизнь» Вячеслав Гончаренко получил 10 суток административного ареста, его зять Илья Будай — 5 суток, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Пастора судили по статье 24.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), а его родственника — по статье 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Мужчину обвинили в том, что он «использовал нецензурную лексику и размахивал руками».

Ранее сообщалось, что в дом пастора ворвались «20 автоматчиков из ГУБОП». В доме был проведен обыск, пастор и его зять были задержаны.

Напомним, в сентябре 2022 года пастора Вячеслава Гончаренко задерживала милиция. Его обвинили в «проведении собрания 18.09.2022». Под собранием, вероятно, имелась в виду воскресная служба, которую прихожане церкви уже второй год проводили на улице. В итоге суд оштрафовал его на 100 базовых величин.

Недавно «Новая жизнь» получила два предупреждающих письма: одно из них предусматривало признание продукции церкви экстремистскими материалами.

Здание церкви «Новая жизнь» стали сносить в июне этого года. Когда-то на этом месте был коровник, в 2002 году прихожане своими силами здесь сделали церковь. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком несмотря на то, что он был выделен ей бессрочно. А в 2021 году потребовали освободить здание для последующего его сноса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров