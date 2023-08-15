Tesla выпустила более дешевые версии Model S и Model X 15.08.2023, 19:19

1,158

Они отличаются меньшим запасом хода.

Tesla без лишнего шума начала продажи более дешевых версий Model S и Model X. Они отличаются меньшим запасом хода и дольше разгоняются до 100 км/ч.

Как сообщило издание Electrek, автомобили получили приставку Standard Range в названии. Поставки этих машин в США начнутся в сентябре или октябре 2023 года. Стоимость электромобилей на $10 тысяч ниже, чем базовых версий. За Model S Standard Range понадобится заплатить $78 490, а за Model Х Standard Range — $88 490. В цены не включены налоговые льготы, которые покупатель может получить в Штатах за использование электромобиля.

Экономия отразилась на характеристиках автомобилей. В случае с Model S Standard Range запас хода снизился с 650 км до 515 км по сравнению с базовым вариантом. Ухудшение заметно и в плане разгона до 100 км/ч. Автомобилю на это нужно 3,7 секунды, что на 0,6 секунд больше, чем в случае с более дорогими моделями.

У Model Х Standard Range запас хода снизился с 560 км до 433 км, а разгон до 100 км/ч вырос с 3,8 до 4,4 секунды. На текущий момент непонятно, производятся ли для этих автомобилей отдельные аккумуляторные блоки. Если Tesla устанавливает стандартные варианты, но задает ограничения программным способом, тогда компания в будущем может предложить опцию увеличения запаса хода за дополнительную плату.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».