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МП Bradley выдержал прямое попадание российского танкового снаряда

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  • 15.08.2023, 19:25
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МП Bradley выдержал прямое попадание российского танкового снаряда

Видео.

Боевая машина пехоты Bradley M2A2 ODS-SA выдержала прямое попадание 125-мм танкового снаряда. Несмотря на большую угрозу, американская БМП спасла экипаж бойцов ВСУ.

Видео обнародовали в телеграм-канале «Военный курьер».

Машина, оснащенная динамической защитой BRAT, остановилась, но осталась на ходу. Все члены экипажа внутри – живы. Динамическая защита Bradley Reactive Armor Tiles – BRAT специально создана для этой боевой машины пехоты. Она предназначен для защиты бронетехники от современных противотанковых средств, включая гранатометы и противотанковые комплексы.

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