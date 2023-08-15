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Дачник из Витебского района рассказал, как вырастить вкусные огурцы

  • 15.08.2023, 20:00
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Дачник из Витебского района рассказал, как вырастить вкусные огурцы

Нужно соблюдать всего два простых правила.

Дачник из Витебского района рассказал, как выращивать вкусные огурцы. Как пишет vitvesti.by, своим опытом поделился Владимир Иванович, у которого под Витебском 20 соток земли. По его словам, для того чтобы вырастить вкусные и сладкие огурцы, нужно соблюдать всего два простых правила: важно определенным образом правильно посадить растение и, разумеется, не забывать о его регулярном поливе.

- Чтобы повысить шансы на появление у плодов сладкого вкуса, нужно посадить культуру в открытый грунт желательно до середины июня. Причем посадку нужно осуществлять наклюнувшимися семенами, - раскрыл свой секрет опытный дачник.

Что касается полива, то самое главное здесь помнить: огурца не должны испытывать дефицита влаги. Полив должен быть регулярным, обильным, но важно и не переусердствовать с этим. И еще один момент: теплолюбивые огурцы не терпят, если температура воздуха снижается ниже +15, при этом 35 градусов жары они тоже переносят не очень хорошо.

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