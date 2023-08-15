Дачник из Витебского района рассказал, как вырастить вкусные огурцы 15.08.2023, 20:00

1,298

Нужно соблюдать всего два простых правила.

Дачник из Витебского района рассказал, как выращивать вкусные огурцы. Как пишет vitvesti.by, своим опытом поделился Владимир Иванович, у которого под Витебском 20 соток земли. По его словам, для того чтобы вырастить вкусные и сладкие огурцы, нужно соблюдать всего два простых правила: важно определенным образом правильно посадить растение и, разумеется, не забывать о его регулярном поливе.

- Чтобы повысить шансы на появление у плодов сладкого вкуса, нужно посадить культуру в открытый грунт желательно до середины июня. Причем посадку нужно осуществлять наклюнувшимися семенами, - раскрыл свой секрет опытный дачник.

Что касается полива, то самое главное здесь помнить: огурца не должны испытывать дефицита влаги. Полив должен быть регулярным, обильным, но важно и не переусердствовать с этим. И еще один момент: теплолюбивые огурцы не терпят, если температура воздуха снижается ниже +15, при этом 35 градусов жары они тоже переносят не очень хорошо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».