В Минске парень с разбегу прыгнул на капот Volvo
- 15.08.2023, 20:22
Сумма ущерба — 850 рублей.
В Минске нетрезвый мужчина повредил припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился владелец Volvo с заявлением о повреждении машины. По его словам, сумма ущерба составила 850 рублей.
Сотрудники милиции установили, что авто повредил 24-летний минчанин. В тот вечер он возвращался домой и беспричинно прыгнул с разбега на капот припаркованного автомобиля.
Свои действия молодой человек объяснил тем, что был пьян.
В отношении парня возбудили уголовное дело за хулиганство. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.