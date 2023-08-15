В Минске парень с разбегу прыгнул на капот Volvo 15.08.2023, 20:22

Иллюстративное фото

Сумма ущерба — 850 рублей.

В Минске нетрезвый мужчина повредил припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился владелец Volvo с заявлением о повреждении машины. По его словам, сумма ущерба составила 850 рублей.

Сотрудники милиции установили, что авто повредил 24-летний минчанин. В тот вечер он возвращался домой и беспричинно прыгнул с разбега на капот припаркованного автомобиля.

Свои действия молодой человек объяснил тем, что был пьян.

В отношении парня возбудили уголовное дело за хулиганство. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

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