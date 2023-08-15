Саудовский клуб подписал лидера сборной Бразилии Неймара 1 15.08.2023, 20:47

Футболист подписал контракт на два года.

Лидер сборной Бразилии Неймар официально покинул ПСЖ и перешел в Аль-Хиляль.

Саудовский клуб представил 31-летнего футболиста.

Пресс-служба команды презентовала звездного нападающего в клубной форме.

По информации L'Équipe, Неймар подписал контракт на два года, за которые получит примерно 160 миллионов евро.

Французский гранд получил за бразильца примерно 120 миллионов евро.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ в 2017 году. Парижане заплатили за него Барселоне 222 миллиона евро.

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