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В Польше состоялся крупнейший со времен холодной войны парад вооруженных сил

  • 15.08.2023, 21:16
В Польше состоялся крупнейший со времен холодной войны парад вооруженных сил

Парад состоялся в 103-ю годовщину победы Польши над большевистской Россией в Варшавской битве.

В Варшаве во вторник ко Дню Войска Польского состоялся масштабный военный парад – крупнейший после завершения холодной войны в прошлом веке.

Об этом пишет RMF FM.

На параде ко Дню Войска Польского, который состоялся в 103-ю годовщину победы Польши над большевистской Россией в Варшавской битве, по Варшаве прошла колонна из 2000 солдат польской армии и стран НАТО.

Их сопровождали 200 единиц военной техники и 92 самолета и вертолета.

В военной колонне на джипе прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что последние восемь лет, которые у власти находится партия власти «Право и справедливость», стали «временем восстановления польской армии».

Среди прочего, на параде показали польские разработки – боевые машины пехоты Borsuk и самоходные артиллерийские установки Krab – и американские танки M1A1 Abrams, ракетные установки HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot и южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9.

За воздушную часть парада отвечали вертолеты, в частности американские Black Hawk, и истребители F-16 и FA-50.

Полномасштабное вторжение России в Украину сделало укрепление вооруженных сил приоритетом для польских властей. Она пообещала удвоить численность армии до 300 тысяч военнослужащих и потратить около 4% нынешнего ВВП на оборону.

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