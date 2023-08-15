Как выглядит самая дорогая квартира, которую купили в июле в Минске 4 15.08.2023, 21:21

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Она находится недалеко от водохранилища Дрозды.

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в июле, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов, пишет Realt.by. Рассказываем, где она находится, и показываем, как там внутри.

Находится квартира в ЖК «Олимпик Парк» на улице Ратомская, 26. Этот дом был построен в 2020 году, недалеко от водохранилища Дрозды. Квартира находится на 6-м этаже из 7.

Общая площадь квартиры составляет 126,9 м2, жилая — 102. В ней расположены 3 раздельные жилые комнаты, кухня-гостиная, 2 гардеробные, 2 санузла, отдельная постирочная, а окна выходят на сторону заказника «Лебяжий». В квартире стильный интерьер: отделка выполнена из дорогих и качественных материалов, а вся мебель изготавливалась под заказ.

По данным НКА, это жилье обошлось покупателю в 450 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра составила 3546 долларов.

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