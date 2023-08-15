В Оршанском районе самосвал протаранил и опрокинул попутный трактор
- 15.08.2023, 21:36
Фотофакт.
Водитель трактора пострадал в ДТП, которое произошло днем 15 августа в Оршанском районе, сообщили в областной ГАИ.
По информации инспекторов, водитель грузовика MAN ехал по деревне Антоновка. Выполняя маневр обгона, он врезался в попутный трактор, водитель которого поворачивал налево. От удара трактор перевернулся.
В результате ДТП 34-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.