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В Оршанском районе самосвал протаранил и опрокинул попутный трактор

  • 15.08.2023, 21:36
В Оршанском районе самосвал протаранил и опрокинул попутный трактор

Фотофакт.

Водитель трактора пострадал в ДТП, которое произошло днем 15 августа в Оршанском районе, сообщили в областной ГАИ.

По информации инспекторов, водитель грузовика MAN ехал по деревне Антоновка. Выполняя маневр обгона, он врезался в попутный трактор, водитель которого поворачивал налево. От удара трактор перевернулся.

В результате ДТП 34-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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