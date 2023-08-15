Анджей Дуда: Независимые Украина и Беларусь важны для независимой Польши 15.08.2023, 21:47

Анджей Дуда

Президент Польши упомянул нашу страну на параде по случаю Дня польской армии.

Независимые Украина и Беларусь важны для независимой Польши. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в своем выступлении 15 августа на параде по случаю Дня польской армии.

«Независимая Украина, а также независимая Беларусь чрезвычайно важны для независимой Польши. Для безопасности наших границ. А мы, поляки, всегда относимся к нашим границам как к святыне», — подчеркнул польский президент.

Он добавил, что защита восточной границы, которая является границей Евросоюза и НАТО, «сегодня является ключевым элементом национальных интересов Польши».

В своем выступлении Дуда напомнил о гибридных атаках мигрантов на границе, которым помогают белорусские власти с 2021 года. Он поблагодарил военных за защиту польских границ и предупредил, что такие атаки будут продолжаться. К этому нужно быть готовым и не поддаваться на провокации.

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