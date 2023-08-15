США обсуждают с Турцией и Украиной «зерновую сделку» без России 15.08.2023, 22:04

Названы сценарии.

Власти США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее странами-соседями об использовании большего количества альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. Как пишет

План, который поддерживает Вашингтон, предусматривает налаживание дополнительного пути экспорта четырех миллионов тонн зерна в месяц через Дунай к октябрю. Большая часть зерна будет отправляться вниз по реке и через Черное море к близлежащим портам в Румынии, откуда его будут транспортировать в другие страны. Несмотря на более длительное и дорогостоящее путешествие, этот маршрут может стать альтернативой черноморскому коридору.

Планы США будут частично опираться на инициативу Европейского союза по созданию дорожных, автомобильных и морских маршрутов, известных как «коридоры солидарности», чтобы обеспечить беспрепятственное движение зерна и других грузов в Украину и из нее. Европейские чиновники допускают вариант, при котором Украина сможет вывозить 5-5,5 миллионов тонн зерна в месяц. Наибольший объем перевезенного зерна, достигнутый благодаря маршрутам ЕС, составил 4,2 миллиона тонн в ноябре. Большую часть этих экспортов составляет Дунайский маршрут, примерно 60%, сообщили официальные лица ЕС. Черноморский «зерновой коридор» на пике позволял Украине экспортировать около 6 миллионов тонн зерна в месяц из трех портов в районе Одессы.

Планирование альтернативных маршрутов — признак того, что США, Украина и европейские страны готовятся к сценарию, в котором Россия не вернется к соглашению для перевозки украинских летних и осенних урожаев. «Реальность в том, что Россия решила атаковать мировое продовольственное снабжение, и пока она не завершит свою атаку, будет сложно вернуть их», — заявил собеседник WSJ из Вашингтона.

Турция и ООН параллельно пытаются убедить Россию вернуться к зерновому соглашению. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган помог заключить соглашение в прошлом году, и сейчас от него ждут, что он добъется успехов до начала сбора украинских зерновых в начале сентября, сообщили дипломаты.

США рассматривают все возможные варианты, включая военные решения, для защиты судов, работающих с украинскими портами, заявил представитель Вашингтона. Он отказался уточнять детали этих вариантов или назвать страны, которые могут в них участвовать.

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