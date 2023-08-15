В Барановичах закрыли некоторые заведения в центре города 1 15.08.2023, 22:14

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Там побывали прокуроры.

Барановичские прокуроры с выездом на место проверили кафе и рестораны в центре города. Там обнаружилось множество нарушений, поэтому некоторые заведения закрыли, сообщили в прокуратуре Брестской области.

Например, кафе и рестораны самовольно занимали место для рассадки посетителей на улице. А также выяснилось, что «некоторые объекты общественного питания размещались в не предназначенных для указанных целей помещениях». Еще одно из заведений запустило в интернете рекламу алкоголя, что противоречит требованиям законодательства о рекламе.

«Выявлены нарушения, представляющие угрозу здоровью посетителей», — сообщили в прокуратуре.

В отдельных заведениях были продукты с истекшим сроком годности либо без документов о качестве. Холодильники, морозильники и другая техника находились в антисанитарном состоянии. Зафиксированы и нарушения норм противопожарной безопасности. Местами люди работали без медосмотра и гигиенического обучения, а также трудились по договорам подряда, что является нарушением.

«По требованию прокуратуры деятельность ряда обследованных объектов общественного питания приостановлена до полного устранения нарушений. Также прокуратура инициировала привлечение отдельных собственников и руководителей кафе и ресторанов к административной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

По предписанию надзорного ведомства с работавшими по договорам подряда заключены контракты. А от горисполкома прокуроры потребовали принять меры к устранению нарушений.

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