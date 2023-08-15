закрыть
15 августа 2023, вторник, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах закрыли некоторые заведения в центре города

1
  • 15.08.2023, 22:14
  • 1,936
В Барановичах закрыли некоторые заведения в центре города

Там побывали прокуроры.

Барановичские прокуроры с выездом на место проверили кафе и рестораны в центре города. Там обнаружилось множество нарушений, поэтому некоторые заведения закрыли, сообщили в прокуратуре Брестской области.

Например, кафе и рестораны самовольно занимали место для рассадки посетителей на улице. А также выяснилось, что «некоторые объекты общественного питания размещались в не предназначенных для указанных целей помещениях». Еще одно из заведений запустило в интернете рекламу алкоголя, что противоречит требованиям законодательства о рекламе.

«Выявлены нарушения, представляющие угрозу здоровью посетителей», — сообщили в прокуратуре.

В отдельных заведениях были продукты с истекшим сроком годности либо без документов о качестве. Холодильники, морозильники и другая техника находились в антисанитарном состоянии. Зафиксированы и нарушения норм противопожарной безопасности. Местами люди работали без медосмотра и гигиенического обучения, а также трудились по договорам подряда, что является нарушением.

«По требованию прокуратуры деятельность ряда обследованных объектов общественного питания приостановлена до полного устранения нарушений. Также прокуратура инициировала привлечение отдельных собственников и руководителей кафе и ресторанов к административной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

По предписанию надзорного ведомства с работавшими по договорам подряда заключены контракты. А от горисполкома прокуроры потребовали принять меры к устранению нарушений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров