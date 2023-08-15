Украинские воины показали видео работы HIMARS по позициям оккупантов 15.08.2023, 22:29

ВСУ продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. С помощью HIMARS удалось ликвидировать многие позиции россиян.

Видео уничтожения оккупантов показали Силы обороны юга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

На опубликованном видео показаны кадры удачной работы Вооруженных сил по позициям оккупантов, их точкам наблюдения и складам с боеприпасами.

«Легендарный mr. Himars в действии: Силы обороны юга Украины продолжают огненную охоту, разбивая врагов на крошки», - написано под видео.

Всего было уничтожено три пусковые установки, цистерну с топливом и повреждены две радиолокационные станции противника.

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