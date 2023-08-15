Украинские воины показали видео работы HIMARS по позициям оккупантов
- 15.08.2023, 22:29
ВСУ продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. С помощью HIMARS удалось ликвидировать многие позиции россиян.
Видео уничтожения оккупантов показали Силы обороны юга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
На опубликованном видео показаны кадры удачной работы Вооруженных сил по позициям оккупантов, их точкам наблюдения и складам с боеприпасами.
«Легендарный mr. Himars в действии: Силы обороны юга Украины продолжают огненную охоту, разбивая врагов на крошки», - написано под видео.
Всего было уничтожено три пусковые установки, цистерну с топливом и повреждены две радиолокационные станции противника.