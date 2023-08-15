Блинкен призвал Конгресс США оперативно утвердить финансирование на $24,1 млрд для поддержки Украины 2 15.08.2023, 22:37

Энтони Блинкен

США и союзники продолжат поддерживать Киев до тех пор, пока не будет обеспечен «справедливый и крепкий мир».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс оперативно утвердить дополнительное финансирование на $24,1 млрд для поддержки Украины.

Об этом сообщает «Факты».

Блинкен напомнил, что на следующей неделе исполнится полтора года с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Все это время путинские войска бомбят школы и больницы, используют еду как оружие, похищают украинских детей, убивают мирных людей.

В то же время украинцы «демонстрируют выдающееся мужество и стойкость».

Блинкен заверил, что Соединенные Штаты и союзники продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечен «справедливый и крепкий мир».

«На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения этого обещания направил запрос в Конгресс США на $24,1 млрд для продолжения поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах. А также чтобы помочь другим странам, ощущающим последствия российской войны… Я призываю Конгресс немедленно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании», — подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен напомнил, что усилия и ресурсы союзников направлены на то, чтобы помочь украинским «бороться за свои жизни, свободу и будущее».

По словам госсекретаря, эта поддержка помогает отстаивать базовые принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Это жизненно важно для международной безопасности и демонстрирует, что вторжение РФ было стратегическим провалом.

Блинкен также напомнил, что Госдепартамент США работает с Киевом над «долгосрочными обязательствами в сфере безопасности», которые помогут Украине сдерживать возможную агрессию РФ в будущем.

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