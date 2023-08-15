Украинские воины уничтожили роту добровольцев из «фанатского спецназа» РФ 15.08.2023, 23:31

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Роту уничтожили на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении Силы обороны обили контратаку российских оккупантов и уничтожили роту российского «фанатского спецназа». Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Он отметил, что на Бахмутском направлении инициатива на стороне Сил обороны, но недавно была «достаточно сильная контратака» со стороны России на освобожденной от оккупантов территории.

«Она была сильна, но мы ее отбили. Более того, надо отметить, мы уничтожили три танка Т-90М – это одна из крайних модификаций. И уничтожили роту пехоты, при чем это было редкое явление для нас здесь – это был «фанатский спецназ». Вроде наших добровольцев. Конечно, это не сравнивается, но все же они пытаются такое сделать. «Эспаньола» называется», – сказал спикер 3 ОШБр.

Он отметил, что оккупанты из «Эспаньолы» – это фанаты футбольного клуба ЦСКА.

Комментируя уничтожение Силами обороны российской техники, Бородин отметил, что это тоже происходит нечасто, так как обычно россияне штурмуют только пехотой.

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