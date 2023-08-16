Бывший российский министр получил повестку и попросил убежища в США 16.08.2023, 4:59

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Денис Шаронов

Сейчас работает там дальнобойщиком.

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми, которая входит в состав Российской Федерации, Денис Шаронов попросил политического убежища в США. После получения повестки он уехал из страны и теперь работает дальнобойщиком в США. Об этом сообщает русскоязычная служба RTVI.

5 августа на YouTube-канале «Новые Американцы | New Americans» появилось видео с мужчиной, который утверждает, что он был министром в России, а сейчас работает дальнобойщиком в США. При этом в ролике он не назвал ни своего имени, ни конкретной должности.

Журналисты RTVI при помощи программ по распознаванию лиц выяснили, что мужчина на видео – это бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов.

В разговоре с журналистами Шаронов подтвердил, что на этом видео действительно запечатлен он. Экс-министр рассказал, что в России он дважды подвергался уголовному преследованию, оба раза был оправдан судом и реабилитирован.

С поста министра сельского хозяйства Республики Коми он, по его словам, был уволен в ходе затяжного конфликта с главой региона, а в октябре 2022-го получил повестку из военкомата.

В итоге экс-чиновник решил попросить политической убежище в США, так как, по его словам, это единственная страна, откуда «нет выдачи» в Россию. Он также отметил, что не собирается до конца жизни работать водителем грузовика, однако «надо с чего-то начинать».

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