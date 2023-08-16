В Украине ликвидировали члена влиятельного клана сектора Газа 16.08.2023, 7:48

1,772

Оккупант подписал контракт с Минобороны РФ.

В войне РФ против Украины был ликвидирован Рами Хайсама Мусы аль-Фарра, являющийся представителем одной из самых влиятельных семей в секторе Газа.

Подтверждена ликвидация в войне против Украины первого гражданина Палестины. Оккупант оказался членом одной из самых влиятельных семей сектора Газа, тесно связанной с ХАМАС. Об этом сообщило «Радио Свобода» ссылаясь на палестинские СМИ.

Ликвидированный оккупант Рами аль-Фарра погиб, как сообщается, был ликвидирован «при ракетном ударе» на территории Украины.

Оккупант жил в России с подросткового возраста и, подписав контракт с Минобороны РФ, отправился участвовать в агрессивной войне против Украины.

Журналисты обнаружили его фотографии, снятые в зоне боевых действий. Связавшись с отцом ликвидированного оккупанта, СМИ выяснили, что он отправился на войну не по мобилизации, а по собственному желанию.

Он уверял родителей, что якобы охраняет военных саперов, разминирующих территории в районе Бахмута. Хоронить ликвидированного оккупанта будут в РФ.

«Семейный клан аль-Фарра - один из самых влиятельных на юге сектора Газа», - сообщило издание.

Представители данной семьи имеют очень высокие посты и в палестинском руководстве, и в ХАМАС.

Погибший может быть не единственным палестинцем, воевавшим против Украины.

Ранее ливанские СМИ уверяли, что Москва вела вербовку в Палестине солдат для участия в агрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».