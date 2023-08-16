США «списали» Путина 16.08.2023, 7:59

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Фото: Getty Images

Эксперт назвал время, когда глава Кремля потеряет власть.

В самой ближайшей исторической перспективе Владимир Путин потеряет власть и, вероятно, жизнь. США начали активную закулисную работу по свержению диктатора.

Такое мнение высказал известный российский историк, политик Дмитрий Чернышевский в YouTube.

«Судьба Путина предрешена. Во-первых, он очень сильно ослаб внутри России. После мятежа Пригожина его уже не боятся… Это промахнувшийся Акелла, авторитет его среди силовиков и правящей элиты, которые могут что-то сделать, очень сильно ослаб. Путин - неудачник. И это очень серьезный внутренний фактор. Во-вторых, фактор внешний: его «списали» американцы», - рассказал Чернышевский.

По его мнению, до недавнего времени Вашингтону были выгодны Путин и его политика, ослабляющая РФ.

Однако сейчас он «взбесился» и представляет угрозу.

«Ему предлагали несколько раз очень выгодные условия примирения… Но поскольку он дважды отказался, американцы решили, что у него «крыша протекла». И они «списали» Путина. Все их последние инициативы, начиная с января этого года, идут, скорее, на российскую элиту: «Ребята, делайте что-то. Мы даем вам возможность спрыгнуть с корабля тонущего… Уберите плешивого»... США используют кнут и пряник… Теперь включится режим кнута, элиту поставят перед выбором: или снести Путина, или их снесут вместе с режимом. США хотят сохранить путинский режим, но без Путина. И в этом, по всей видимости, они нашли взаимопонимание с Китаем… Американцы списали Путина. Он им не нужен, мешает»,- рассказал российский историк.

По его данным, ликвидация Путина, которая откроет путь к миру Украины и РФ, выгодна Вашингтону перед президентскими выборами.

«Американцы будут стараться осенью - в начале зимы привести к миру на своих условиях… Скорее всего, до конца этого года он потеряет и власть, и жизнь… Я совершенно не удивлюсь, если до конца года Путина в России не станет. Из этого совершенно не следует, что в России все будет хорошо после этого… Начнется долгий путь к свету в конце тоннеля. Начнутся мирные переговоры с Украиной, деоккупация всех территорий в обмен на снятие санкций с правящих кругов», - констатировал Чернышевский.

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