Освистали и покинули зал: в Грузии зрители сорвали концерт из-за российского барабанщика на сцене 9 16.08.2023, 8:04

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Инцидент с группой The Killers показали на видео.

Во вторник, 15 августа, в Батуми (Грузия) сорвали концерт американской группы The Killers. Зрители освистали фронтмена Брэндона Флауэрса за то, что он пригласил российского барабанщика на сцену, передает obozrevatel.com.

Соответствующие кадры распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Больше всего зрителей возмутили слова музыканта о том, что «все люди – братья» – это он попытался донести до публики после их возмущения присутствием российского барабанщика.

Многие присутствующие свистом и криками выразили свое неодобрение этих слов, а часть зрителей покинула зал в знак протеста.

«На концерте The Killers на сцену вывели российского барабанщика, которого мы сопровождали нашими возгласами, а солист со сцены «воспитывал» нас о братстве России и Грузии», – рассказала в соцсети одна из зрительниц.

Освистали и покинули зал: в Грузии зрители сорвали концерт группы The Killers из-за российского барабанщика на сцене.

После этого группа The Killers в Instagram принесла свои извинения, отметив, что они не собирались никого оскорблять. Музыканты объяснили, что приглашать на сцену коллег из других стран – это их традиция, и изначально им показалось, что зрители не против присутствия российского барабанщика. Об этом им сказала "первоначальная реакция толпы" – и на видео действительно можно услышать радостные крики публики, однако позже ситуация изменилась.

«Мы понимаем, что комментарий, призванный предположить, что все зрители и фанаты The Killers являются «братьями и сестрами», может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться», – добавили The Killers.

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