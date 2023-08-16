Шойгу опозорился безумным заявлением о новой цели войны в Украине 11 16.08.2023, 8:09

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Министр обороны РФ заявил, что ситуация «сложная и деликатная».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметился абсурдным заявлением относительно целей так называемой «СВО». Так, во время XI Московской конференции по международной безопасности российский министр выдал, что «освобождение военнослужащих РФ из украинского плена» – новая цель «СВО». Вероятно, в Кремле забыли, что именно их «СВО» стала причиной того, что российские оккупанты массово попадают в плен. Безумное заявление Шойгу цитируют росСМИ, сообщает «Главред».

«Одна из приоритетных гуманитарных задач «специальной военной операции» (официальное название войны в РФ, - ред.) – освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения тех, кто попал в плен, обеспечении прав военнопленных, предусмотренных нормами международного гуманитарного права», - сказал Шойгу.

Также он заявил, что эта работа «сложная и деликатная» и добавил, что РФ якобы продолжит предпринимать шаги, направленные на возвращение российских оккупантов на родину. Такое заявление главы Минобороны РФ звучит смешно, поскольку проблему можно легко решить – вывести захватчиков из Украины.

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