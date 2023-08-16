В Минске начал действовать единый проездной 2 16.08.2023, 8:17

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Сколько он стоит и как работает?

С 16 августа в Минске начал действовать единый проездной для всех видов городского пассажирского транспорта. По этому проездному можно ездить на автобусе, трамвае, троллейбусе и метро, а также экспресс-автобусе, передает zerkalo.io.

Жители Минска теперь смогут пользоваться одним проездным для всех городских видов транспорта, которые находятся в подчинении «Минсктранса» и «Минского метрополитена» (то есть за исключением городских маршруток).

Цена проездного на 30 суток составляет 51,05 рубля. Единый проездной на 10 суток обойдется в 17,93 рубля, на 15 суток — в 26,89 рубля.

Как отмечают в «Минсктрансе», проездной только на один вид транспорта будет по-прежнему стоить 38,25 рубля для наземных видов транспорта (за исключением экспресс-автобусов) и 40,50 рубля — для метро.

Напомним, о возможности появления единого проездного в Мингорисполкоме заявляли еще в феврале этого года.

В начале августа замгендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик сообщил дату введения единого проездного: «До 1 сентября планируется внедрение единого проездного документа. Если сегодня при нынешнем перечне проездных документов, которых насчитывается 180 видов, с внедрением вот этого единого проездного их останется 26».

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