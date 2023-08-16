В КГБ начали вызывать людей, недавно пересекавших польско-белорусскую границу 5 16.08.2023, 8:29

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При этом задают вопросы не «о политике».

В КГБ начали вызывать людей, недавно пересекавших польско-белорусскую границу. Об этом nashaniva.com сообщили читатели.

Некоторых их знакомых вызвали в КГБ почти сразу после пересечения белорусско-польской границы. При этом при прохождении границы никаких вопросов не было, так как эти люди не были ранее задержаны по политическим статьям.

Во время допроса у тех, кого вызывали, совсем не спрашивали о политике. Кагэбэшники сначала расспрашивали о ценах на жилье и еду в Польше, работе и других занятиях в Польше. А после переходили к вопросам о том, как проходил переход границы с польской стороны: что там видели, был ли какой-то специальный досмотр и не задавали ли пограничники каких-либо дополнительных вопросов.

Тем, кого вызвали на беседы, спецслужбисты объясняли, что они решили опросить людей в связи с последними слухами об усилении контроля и подготовке к закрытию польско-белорусской границы. Мол, они пытаются понять, начались ли какие-то меры со стороны польских пограничников.

В конце они предложили людям связываться с КГБ в случае «каких-либо примечательных случаев» на границе. Это может означать как ведение контрразведывательной деятельности, так и поиск объектов для вербовки.

Из-за постоянных попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы и наличия в Беларуси нескольких тысяч наемников ЧВК «Вагнер» Польша начала существенно увеличивать число своих военных рядом с Беларусью и даже прорабатывает план полного закрытия границы.

Напомним, что Польша создает новую воинскую часть, которая будет дислоцироваться в Чарна-Бялостоцке, в 35 километрах от белорусской границы.

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