«Развернулся и поехал домой»: что происходит на границе с Литвой накануне закрытия пунктов пропуска 16.08.2023, 8:39

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Рассказы белорусов из огромных очередей.

В Вильнюсе анонсировали возможную приостановку работы погранпереходов «Шумскас» (с белорусской стороны — «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»).

Изначально в планах фигурировало 15 августа, но в итоге меры отложили минимум до 18-го.

Издание Blizko.by узнало у белорусов, которые недавно пересекали границу с Литвой, что происходит в пунктах пропуска.

«Очень много льготников»

Егор на позапрошлые выходные ездил в Литву через «Лошу» — именно здесь литовская сторона может закрыть пункт пропуска. Чаще всего мужчина имеет дело с польской границей, поэтому новшеством для него была проверка техосмотра, который там не требуется.

— Из необычного могу отметить, что литовцы просят техосмотр. Но об этом везде пишут, и мы были готовы. На все процедуры ушло минут 7−10. Все стандартно. Осмотр несильный. Два из трех чемоданов даже не открыли. Вопросов нестандартных не задавали, — делится он.

Тем не менее в очереди на границе белорус провел восемь часов:

— Стояли долго. Приехали в 09.30, прошли в 17.30. Но это «Лоша». Ехать туда без льгот было ошибкой. Там ездит очень много льготников. И из-за этого долго стояли.

Я раньше всегда ездил через Польшу. Там такой проблемы не замечал. В «Лоше» такая ситуация в связи с тем, что переход маленький и не успевает переварить такое количество людей. Думаю, на больших КПП это будет проявляться не так явно, — считает водитель.

По ощущениям мужчины, иностранные пограничники не стали уделять белорусам больше внимания. Соотечественникам он дал несколько рекомендаций.

— Лучше всего заранее изучать обстановку на пунктах пропуска и объезжать «Лошу» стороной, если нет льгот. Еще раз я бы поехал через «Каменный Лог», «Котловку» или «Бенякони», — заключает Егор.

«Развернулся и уехал домой»

Максим четвертый год работает водителем в Литве. Два месяца он трудится, а месяц проводит дома, но график скользящий: работники могут договориться с фирмами. Чаще всего мужчина ездит в соседнюю страну через «Лошу», реже обращается к «Котловке». Но именно этим пунктом пропуска он решил воспользоваться 14 августа. С 22.30 белорус стоял почти до 10 утра — такого с ним еще не было.

— В итоге перед самой белорусской границей я развернулся и поехал назад. Мне нужно было приехать в Литву к 8 утра, а примерно в полдесятого еще стоял перед шлагбаумом. Причем моя машина была далеко не первой — перед собой видел еще около 10 автомобилей. На моей памяти, это самое долгое ожидание.

Даже не знаю, с чем были связаны эти проблемы. Я подошел к белорусским пограничникам и спросил: «Почему так долго?» Они говорят: «Как литовцы запускают, так пропускаем и мы. У нас все проходит быстро». Мне же, поскольку сегодня опоздал, теперь на работу только к пятнице. Поэтому поехал домой.

Но Максим уверяет: до этого случая проблем с попаданием в Литву у него не было. Пограничники с обеих сторон всегда работали корректно и избегали излишней протокольности, видя незначительные нарушения.

— В принципе, за несколько лет работы не могу вспомнить негативного опыта. Может быть, к тем, кто часто ездит за покупками, отношение на границе иное. Мы же раз в пару месяцев проезжаем границу, не набирая очень много вещей, — не скажу, что нас усиленно «шмонают». Наоборот, бывает, что на какие-то мелочи пограничники — как литовские, так и белорусские — закрывают глаза. Например, на пару килограммов перевеса.

Знаю, что сейчас на границе подорожала автостраховка. В банках, которые ее делают прямо у переходов, она стоит 60 евро. Но все эти вопросы решаемые. Можно сделать «автогражданку» удаленно: я за это платил 28 евро. Еще вариант — решить вопрос через знакомых с той стороны: присылаешь им счет — они оплачивают, а ты переводишь деньги на их карту. Но это, пожалуй, единственная проблема — больше ничего глобального я не вспомню. Литовцы подходили ко мне и спрашивали, как оплатить сбор за пересечение границы. Банка нет, а сделать это с литовской карты они не могут.

Еще несколько месяцев назад водитель стоял в очередях по два-три часа и границу проходил быстро. С чем были связаны сегодняшние проблемы, остается только догадываться.

— Возможно, из-за роста курса курса евро многие литовцы начали чаще ездить в Беларусь за покупками: им выгоднее закупаться у нас. Потому что литовских машин много, практически через одну.

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Сейчас «завис» в очереди почти до 10 утра. До этого «рекорд» поставили месяца три назад: около «Лоши» стояли шесть-семь часов. За исключением двух этих случаев, преодолевали часа за два-три максимум любой погранпереход: «Каменный Лог», «Лошу», «Котловку».

Максим добавляет: за последнее время проверки с литовской стороны не усилились. Напротив, раньше они были даже чуть более тщательными.

— Всегда ездил в Литву на своей машине — никогда не пользовался общественным транспортом. Конечно, автобусы и маршрутки границу проходят быстрее. Но и на личном авто у человека не будет проблем, если все в порядке с документами. Год-два назад вопросов задавали даже больше: изучали трудовые договоры, интересовались, что за фирмы. Сейчас об этом никто не спрашивает.

У меня никаких вопросов: нет обиды или недопонимания ни к литовской, ни к белорусской стороне. Все пограничники адекватные и все понимают. Повторюсь, возможно, к тем, кто ездит часто, возит с собой технику, вопросов больше. Слышал, что есть база данных людей, попавшихся на контрабанде. Их досматривают тщательнее, могут снять обшивку. Я никогда таким не занимался, поэтому проблем не возникало.

Мужчина признается: в следующий раз он выедет раньше.

— Отправлюсь в путь уже в четверг, чтобы такая ситуация не повторилась. По работе мне это ничем не грозит. Я просто намотал лишние 700 километров и, грубо говоря, потерял пару дней зарплаты. А санкций никаких не будет. Работодателя предупредил и ситуацию объяснил — он отнесся с пониманием. Все ведь осознают, что в дороге всякое может быть: поломка, ремонтные работы на трассе.

Скорее всего, снова поеду через «Котловку». На других КПП ведь сейчас ситуация не лучше: стоит вся граница. Возможно, у литовцев произошел компьютерный сбой. Такое бывает на нашей, и на той стороне. Слышал и возможном закрытии погранпереходов. По идее, трафик на других направлениях после этого увеличится, но здесь не угадаешь.

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