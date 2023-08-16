Ученые: Всех мужчин на Земле можно разделить на три типа

Ученые: Всех мужчин на Земле можно разделить на три типа10
- 16.08.2023, 8:45
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Специалисты провели уникальное исследование.
Ученые провели исследование и обнаружили, что всех мужчин на планете можно разделить на три категории.
Как пишет Daily Mail, для своей работы ученые из Колумбийского университета отобрали 92 гетеросексуальных мужчины из разных культур в возрасте от 19 до 43 лет.
Реципиентов попросили заполнить анкеты, чтобы оценить их стиль мужественности. Согласно результатам, мужчин можно разделить на три категории:
неотрадиционалисты, которые следуют традиционным гендерным ролям;
эгалитаристы стремятся к более равноправному партнерству;
прогрессивисты регулярно обсуждают с партнершами, кто и что будет делать.
Руководитель исследования доктор Джон Олиффа сказал, что основная идея заключалась в том, чтобы выяснить, как стили мужественности влияют на отношения и психическое здоровье мужчин. Как оказалось, все три типа были связаны с различными преимуществами и проблемами.
Ученые пришли к выводу, что мужчины, которые активно продвигают гендерное равенство и социальную справедливость, имеют улучшение психического благополучия, в то время как те, кто бросает вызов этим тезисам, чаще сталкиваются с изоляцией или критикой со стороны других. Это влияет на их психическое здоровье.
При этом некоторые реципиенты с эгалитарным стилем все еще пытаются понять концепцию гендерного равенства путем распределения домашних обязанностей строго поровну. Это приводит к стрессу, который имеет последствия для психического здоровья.
По словам Олиффа, он и его коллеги надеются, что результаты исследования помогут парам проложить путь к более здоровым отношениям.