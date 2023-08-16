США обсуждают с Турцией и Украиной зерновую сделку без России 2 16.08.2023, 8:55

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Фото: Reuters

Стали известны детали «плана Вашингтона».

Власти США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее странами-соседями об использовании большего количества альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, стороны начали искать выход после того, как Россия вышла из соглашения, гарантировавшего безопасность поставок продовольствия через Черное море.

План, который поддерживает Вашингтон, предусматривает налаживание дополнительного пути экспорта 4 миллионов тонн зерна в месяц через Дунай к октябрю. Большая часть зерна будет отправляться вниз по реке и через Черное море к близлежащим портам в Румынии, откуда его будут транспортировать в другие страны. Несмотря на более длительное и дорогостоящее путешествие, этот маршрут может стать альтернативой черноморскому коридору.

При этом США рассматривают все возможные варианты, включая военные решения для защиты судов, работающих с украинскими портами, заявил источник WSJ. Он отказался уточнять детали этих вариантов или назвать страны, которые могут в них участвовать.

Планы США будут частично опираться на инициативу Европейского союза по созданию дорожных, автомобильных и морских маршрутов, известных как «коридоры солидарности», чтобы обеспечить беспрепятственное движение зерна и других грузов в Украину и из нее. Европейские чиновники допускают вариант, при котором Украина сможет вывозить 5-5,5 млн тонн зерна в месяц. Наибольший объем перевезенного зерна, достигнутый благодаря маршрутам ЕС, составил 4,2 млн тонн в ноябре. Большую часть этих экспортов составляет Дунайский маршрут, примерно 60%, сообщили официальные лица ЕС. Черноморский «зерновой коридор» на пике позволял Украине экспортировать около 6 млн тонн зерна в месяц из трех портов в районе Одессы.

Планирование альтернативных маршрутов — признак того, что США, Украина и европейские страны готовятся к сценарию, в котором Россия не вернется к соглашению для перевозки украинских летних и осенних урожаев. «Реальность в том, что Россия решила атаковать мировые пути продовольственного снабжения, и пока она не завершит свою атаку, будет сложно вернуть их [за стол переговоров. — ТМТ]», — заявил собеседник WSJ из Вашингтона.

Турция и ООН параллельно пытаются убедить Россию вернуться к зерновому соглашению. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган помог заключить соглашение в прошлом году, и сейчас от него ждут, что он добьется успехов до начала сбора украинских зерновых в начале сентября, сообщили дипломаты.

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