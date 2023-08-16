Минчанка оплатила одно занятие в IT-школе — а через год была в шоке 3 16.08.2023, 9:00

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События развернулось по неожиданному для нее сценарию.

Минчанка Злата утверждает, что получила самый дорогой урок юридической грамотности. Осенью 2022 года женщина искала IT-курсы для своего сына. Нашла, внесла нужную сумму, но сын не попал даже на первый урок (так сложились обстоятельства). А дальше все развернулось по неожиданному для нее сценарию. Спустя почти год пришла претензия: есть просроченная задолженность, и эта сумма может вырасти, пишет onliner.by.

«Никогда бы не подумала, что попаду в такую ситуацию»

Злата нашла IT-школу из Бреста через интернет. Занятия проходят онлайн, отзывы хорошие — решила, что можно записывать сына на курсы по 3D-моделированию.

— Мы поговорили с менеджером, мне предложили два дня на выбор: субботу или воскресенье. Сказала, что можем только в воскресенье, суббота отпадает, поскольку у ребенка другие курсы. Менеджер это приняла.

Потом был видеосозвон с общей информацией: как преподают, что ребенок будет уметь после курсов. Там же обсуждалась оплата. Злата перевела 27 рублей.

— Сказали, что надо оплатить занятие, это будет присоединением к договору на оказание образовательных услуг. Как мне объяснили, на бумажных носителях ничего не заключается, все онлайн, оплачиваете одно занятие — вы с нами.

Злата утверждает: речь шла о ежемесячной оплате наперед, платить за несколько месяцев или полугодие никто не предлагал.

— После того как я выслала чек, меня предупредили, что занятие будет 17 или 24 сентября. Я ответила, что по субботам мы не можем, у ребенка другие курсы. Они сказали, что это последняя группа, другой не будет. Я написала: давайте тогда попробуем, вдруг он успеет присоединиться к этому занятию. А что мне было делать, если оно все равно уже оплачено? Из школы написали: хорошо, попробуем, если надо будет, примем какие-то решения.

На занятие сын не успел из-за других курсов в этот день, к нему не подключались ни во время урока, ни позже (по условиям договора, запись доступна еще три дня).

— Когда я поняла, что сын не успевает, позвонила менеджеру и сказала, что он может посмотреть урок после курсов, но это не участие в моменте, а просто видео со стороны и немного не то, чего я бы хотела. Поэтому, к сожалению, в этом году мы не можем заниматься, раз другого времени не предоставлено.

В ответ менеджер сказала, что тот, кто хочет заниматься, ищет возможности. Для меня это прозвучало крайне странно, потому что я обозначила, что нам подходит воскресенье. Но нет так нет — решила, что пойдем на курсы в следующем году.

Я была абсолютно лояльна к школе, более того, хотела сама заниматься и все-таки отправить к ним сына. Но они меня немного опередили.

Практически через год после контактов со школой, 2 августа, Злата получила претензию. В ней говорилось о просроченной задолженности в размере 459 рублей.

«В случае неоплаты вами задолженности ООО «Инновационные знания» будет вынуждено обратиться в суд за взысканием с вас суммы основного долга в размере 459 рублей, а также пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, государственной пошлины и других судебных издержек, что значительно увеличит сумму основного долга», — говорится в претензии.

— Это было настолько неожиданно, просто шок! Мне сказали: вы присоединились к договору, надо было его читать. Одно дело, если бы я оплатила курсы наперед и потом отказалась: у школы была бы упущенная выгода, тут можно понять. Но когда ребенок не был ни на одном занятии?..

В договоре присоединения на сайте школы есть, кроме прочего, такой момент: заказчик присоединяется к договору путем полной или частичной оплаты услуг. Чтобы отказаться от курсов, нужно было за 30 дней отправить письменное заявление.

Злата говорит, что ей действительно приходили ссылки на занятия и письма по поводу оплаты. Но она по ссылкам не переходила: была уверена, что обсудила все с менеджером, вопрос обучения закрыт.

— У меня таких писем очень много. Например, я заинтересовалась какими-то IT-курсами, мне в качестве рекламы отправляют рассылку.

Скажу по предыдущему опыту работы с абсолютно разными курсами: когда родитель говорит «Мы не можем к вам ходить», на этом все, никто никогда не требует писать заявление, еще и в течение 30 дней. Согласно их договору, я обязана была это сделать. Никогда бы не подумала, что, заключая договор насчет курсов, я должна побежать к юристу и проконсультироваться.

На других курсах, если ребенок не доехал на занятие и мама не предупреждала об этом, нам сразу звонок: что случилось, когда отработку назначить? Всегда есть обратная связь, мало ли подросток решил где-то посидеть вместо занятий. Здесь было по-другому: его нет на занятиях — ну и ладно.

Сумма, которая зафиксирована в претензии, тоже вызывает у женщины вопросы: это не пару занятий, а фактически стоимость какого-то курса. Более того, она решила еще раз проверить отзывы о компании в интернете и утверждает, что нашла похожий случай, когда компания потребовала оплату спустя полгода.

— В договоре есть пункт, что они вправе отказаться от договора в случае несвоевременной оплаты. Я не оплачивала занятия, но договор со мной никто не расторгнул. И у меня есть вопрос: почему они этого не сделали, а ждали? Письмо пришло почти через год.

Мне предложили рассрочку на три месяца равными долями, но я не согласна с претензией. Выплата с моей стороны будет только по решению суда.

IT-школа: «Надо читать договор»

Мы позвонили за комментарием в школу MyIT. Его суть, если коротко: заказчик должен был читать договор, а школа вправе, но не обязана сама расторгать договор, даже если ребенка на курсах не было.

— Заказчик по договору, прежде чем присоединиться, должен с ним ознакомиться. В нем прописаны все пункты, которые касаются обучения, в том числе все права как заказчика, так и исполнителя. Если заказчик внесла плату и присоединилась к договору, а ребенок не приходил, это его право.

Но если заказчик решила прекратить занятия, она должна была не менее чем за месяц написать заявление о расторжении данного договора. Этого сделано не было.

Соответственно, бухгалтерия ежемесячно выставляла ей счета. Почему она ждала претензию, а не обратилась, когда получила первый или второй счет? Это остается загадкой.

Почему школа отправила претензию спустя столько месяцев и не отказалась от договора раньше, раз занятия никто не посещал? Там объясняют, что бухгалтерия начала разбираться с дебиторской задолженностью, и тогда отправили претензию.

— А то, что ребенок ходил, не ходил… Школа имеет право расторгнуть договор, но это право, а не обязанность. Школа всегда идет навстречу обучающимся, то есть сегодня ребенок может не прийти, а прийти через месяц. Почему мы должны расторгать договор сразу?

— Бывали ли у вас ранее случаи, похожие на эту ситуацию?

— Вы знаете, это конфиденциальная информация.

Теперь стороны встретятся в суде. В MyIT уверяют, что этого можно было избежать.

— Я объяснял заказчику: когда вы приходите в банк и берете кредит, вы читаете договор — какую сумму берете, каким образом договор расторгается, какая процентная ставка? Ответ был «да». А почему такое отношение к документам по другим вопросам?

Считаю, что любую бумагу, где человек платит деньги и берет на себя какие-либо обязательства, он обязан читать, если что-то непонятно, переспрашивать и только после этого подписывать. Получается, что людям как бы все равно. А когда получают претензию за невыполнение своих обязательств, они возвращаются и говорят, что это не по-человечески. Тут действует закон.

Как не попасть в такую ситуацию?

Мы обратились за комментарием к адвокату. Если коротко: заключить договор путем оплаты можно, закон это предусматривает. Но есть и другие моменты, на которые стоит обратить внимание.

— Выскажу лишь мнение о перспективах рассмотрения возможного судебного спора, поскольку для определения правовой позиции по делу нужно выяснить дополнительные обстоятельства у читательницы. Законодательство Беларуси предусматривает возможность заключения договора, в том числе договора присоединения, путем совершения конклюдентных действий, например оплаты услуг (пункт 3 статьи 408 Гражданского кодекса), — объясняет адвокат Владислава Галуза. —Договором, размещенным на сайте компании, предусмотрено, что заказчик присоединяется к его условиям путем полной или частичной оплаты счета. Судом в первую очередь будет рассматриваться вопрос о том, заключен ли договор, а именно можно рассматривать оплату выставленного счета за первое занятие на сумму 27 рублей как выполнение условий по присоединению к договору или нет.

Если суд придет к выводу, что договор между сторонами заключен, будут анализироваться его условия.

Нормами гражданского законодательства предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, как указано в договоре (пункт 1 статьи 735 ГК). Если услуги заказчику невозможно было оказать по причине, возникшей по его вине, то по общему правилу он оплачивает услуги в полном объеме (пункт 2 статьи 735 ГК).

— Если, исходя из условий договора и норм законодательства, суд придет к выводу о том, что (1) договор между компанией и заказчиком заключен, (2) договор в установленном порядке расторгнут не был, (3) оплата, несмотря на получаемые уведомления, заказчиком не произведена, (4) невозможность получения услуги возникла по вине заказчика, то может быть вынесено судебное постановление о взыскании с заказчика суммы задолженности.

Читательница подробно описывает вопрос о согласовании с компанией дня посещения занятий (воскресенье), однако компания предложила только субботу. Как объясняет адвокат, эти доводы будут также оцениваться судом, в том числе с точки зрения наличия либо отсутствия вины заказчика в непосещении занятий, что может повлиять на вывод суда о взыскании задолженности.

А что насчет расторжения договора IT-школой?

— Вопрос о том, почему компания самостоятельно не отказалась от договора, так как услуги не оплачивались, имеет место, однако суд может исходить из того, что договором предусмотрено только право, а не обязанность компании отказаться от договора в такой ситуации. Хотя такое поведение компании, на мой взгляд, должно подлежать оценке судом с точки зрения добросовестности и злоупотребления правом.

В этой ситуации читательнице можно рекомендовать обратиться к адвокату за юридической консультацией для определения своей правовой позиции по делу в случае суда.

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