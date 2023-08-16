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Невзоров: Мозгов у Шойгу критически мало

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  • 16.08.2023, 9:08
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Невзоров: Мозгов у Шойгу критически мало
Александр Невзоров

Министр обороны РФ готов на любую глупость.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал последнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о новых целях войны в Украине:

— Если загадочный и категоричный голос «из банка» все же дозвонится до Шойгу и скомандует ему «поджечь военкомат» ….?

Будет ли Шойгу просто метать горючую стеклотару, воспользуется ранцевым огнеметом или сразу подгонит «солнцепек»?

Пока что ни один россиянин не отказался исполнять приказ странных телефонных голосов.

Горят военкоматы.

Быть может, до Суровикина «просто дозвонились»? И сейчас он страдает не как соучастник Пригожина, а как один из бесконечной череды швырятелей «Молотова»?

Ясно одно. Мозгов у Шойгу критически мало и он готов на любую глупость.

Сегодня он заявил, что «целью спецоперации - является освобождение тех военнопленных, которые стали военнопленными по причине проведения спецоперации».

Заявление Шойгу забавно совпало с материалами The Economist и подтверждающей статистикой: 80% русских военнопленных умоляет их не обменивать и не возвращать «в войну».

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