«На каждом приемном пункте у скупщиков скандалы» 1 16.08.2023, 9:13

2,004

Почему в Беларуси не могут заработать на малине?

Издание «Ганцавіцкі час» заметило сообщения в ягодных чатах Дрогичина, что малина из Беларуси в Москве, мол, продается в этом году очень дешево. Почему так происходит, журналисты расспросили фермеров, заготовителей и простых дрогичинцев.

Недавно сборщики малины из Дрогичинского района жаловались редакции «Ганцавіцкага часу», что их труд не ценят скупщики ягоды. Мол, мало платят за ягоды.

Пытались разобраться в этом вопросе. Оказывается, не все однозначно, скупщики не людоеды, а цену формирует рынок.

Мелкий земледелец из Дрогичинского района выбрал 40 кг малины. Он рассказал:

«Приехал сдать из расчета, как сортовую. Рассчитывал получить в районе 5 рублей. Но все отказались покупать, все затарились на Москву, никто машин не отправлял. Единственное предложение было сдать на заморозку по 3 рубля. Планировал заработать рублей 80, а получилось вообще ни о чем», — говорит Петр.

Цены упали

Сегодня упали цены, рассказал «Ганцавіцкаму часу» дрогичинец.

«На заморозку берут по 2,5 рубля. И это еще хорошо, некоторые даже этого не дают. Сортовую ягоду утром брали по 4 рубля. А к обеду — по 3 рубля. За выборку платят 1,5 рубля за килограмм. На Питер машины не отправляли, но там облава на рынке. Гоняли закупщиков из Средней Азии. Был шмон и в Москве.

Говорят, что на «Фуд-сити» идет мороженая малина из Украины. Предлагают по 50 центов за килограмм. То есть, наши ягодники все в «заднице» — рассказал дрогичинский фермер.

Какие сейчас цены на закупочных пунктах в Дрогичине

Об этом спросили на одном из пунктов заморозки, по чем берут малину. «У меня только два сорта ягоды — беру, и не беру. Цена — от 3 до 3,5 рубля. В прошлом году на заморозку закупили 160 тонн ягоды, в этом году планируется больше 200 тонн», — рассказал дрогичинский скупщик.

На рубль и доллар посмотрите!

Скупщик ягоды из Дрогичина Александр рассказал главную причину, почему на дрогичинской ягоде не удается заработать как раньше:

«Лет 15 назад ягода «бомба» стоила в Москве 250 рублей за килограмм. А доллар стоил 27 рублей. А сейчас и 250 рублей в Москве не стоит ягода. А доллар уже по 100 рублей. Вот и считайте», — рассказал Александр.

Еще один скупщик подтвердил это:

«Цена на ягоду в России чрезвычайно низкая. Палет малины продают 1000-1200 рублей, в нем 5 килограмм. И то эта ягода должна быть супер-пупер.

Почему цена упала? Доллар стал 100 российских рублей. А цена на ягоду с 2000-х годов не меняется», — рассказал собеседник.

Завалили ягодой из оккупированной Украины

Еще одна причина, почему белорусская малина не котируется — война. Вы можете удивляться, но захват Россией плодородных регионов Херсонской области Украины сказался и на рынке. Рассказал предприниматель:

«Москва завалена херсонской ягодой из захваченной Украины. Херсон всегда славился своей ягодой, и в этом конкуренция. Конечно, это повлияло на цену. Из захваченных территорий Украины, из Херсона, предлагают на рынке «Фуд-сити» в Москве замороженную экстра-ягоду по 50 центов. Причем эта ягода лучше по качеству, чем наша».

Возмущаются, потому что видят цены в магазине

Еще один житель Дрогчина рассказал, что его жена работала на сортировке ягоды.

«Цены такие были: 2,5 рубля за кг малины на заморозку, 3-4 рубля за сортовую. Людям за выборку платили 1,5 рубля за килограмм».

Сергей говорит, что люди в Дрогичине видят цены в супермаркетах, и возмущаются:

«На каждом приемном пункте у скупщиков скандалы. Отказывались брать ягоду как сортовую. Люди обещали жаловаться, что их обманывают. Потому что увидели, что, например, в магазине «Грин» в Бресте продается малина по цене 50 рублей за килограмм. Возмущались, что закупают по 2, а продают по 50 рублей.

Мнение из чата

Еще один дрогичинец написал в чате возмущающимся гражданам, которые говорят о заговоре скупщиков:

«Года 4-5 у нас тоже была малина (и не мало). Мы тоже перестали выбирать. И я сказал своим выборщикам — если хотите приезжайте, собирайте бесплатно, что наберете, сами то заедете и сдадите. Сколько заработаете, все ваше.

Думаешь кто-то приезжал? Нет. Всем проще выбрать у кого-то и получить за это деньги, и не переживать, сдашь ты ягоду, или нет.

Так и фермеру проще сдать свою ягоду на месте, а не везти ее в Москву, и думать, как она продастся. Многие фермера вкладывают 10 тыс. долларов, а то и 100 тыс. долларов, и не возят сами. Думаете они такие глупые? Или денег нет что бы машину нанять на Россию? Просто каждый должен заниматься своим делом.

Хотите перекупов нагнуть, не несите ягоду. Если они цену держат, это сработает, и цена вырастет. Но писать жалобы в налоговую и КГК это вообще бред. Не стреляйте себе в ногу. Куда вы ягоду завтра понесете?»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».