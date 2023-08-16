Военный эксперт: Российские Ту-95 буквально разваливаются 16.08.2023, 9:19

2,804

Авиация РФ невольно обнажила свои слабые места.

В течение полутора лет полномасштабного вторжения россияне не прекращают воздушный террор гражданского населения Украины. РФ ищет новые способы и пути обхода украинской противовоздушной обороны и не жалеют сил и средств, чтобы нанести наибольший ущерб.

Однако при поиске слабых мест в украинской обороне россияне невольно обнажили свои слабые места, в том числе в авиации.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

В ночь на 15 августа россияне совершили очередную массированную атаку по мирным городам Украины. Зафиксированы «прилеты», в частности пострадали города Днепр, Львов, Луцк. В общей сложности российские террористы выпустили 28 ракет по Украине, 16 удалось сбить силам ПВО.

Однако Свитан заметил интересную деталь. Чтобы сбросить на Украину 20 крылатых ракет, Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков, в то время как каждый может нести под крыльями 5 ракет Х-55 или 8 ракет Х-101.

«В принципе можно было поднять 2 бомбардировщика и сбросить ракеты, а они подняли 11. Это говорит об упадке сил российской авиации. Эти Ту-95 у них просто разваливаются», – заметил Свитан.

Также силы ПВО не смогли сбить ракеты Х-22, ведь их Украине до сих пор нечем сбивать.

В обстрелах россияне прибегли к старой тактике, которая оказалась достаточно эффективной, к сожалению. Ракеты были отправлены по тем местам, куда предварительно летели «Шахеды», и их не смогла сбить противовоздушная оборона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».