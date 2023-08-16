Военный эксперт: Российские Ту-95 буквально разваливаются
- 16.08.2023, 9:19
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Авиация РФ невольно обнажила свои слабые места.
В течение полутора лет полномасштабного вторжения россияне не прекращают воздушный террор гражданского населения Украины. РФ ищет новые способы и пути обхода украинской противовоздушной обороны и не жалеют сил и средств, чтобы нанести наибольший ущерб.
Однако при поиске слабых мест в украинской обороне россияне невольно обнажили свои слабые места, в том числе в авиации.
Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.
В ночь на 15 августа россияне совершили очередную массированную атаку по мирным городам Украины. Зафиксированы «прилеты», в частности пострадали города Днепр, Львов, Луцк. В общей сложности российские террористы выпустили 28 ракет по Украине, 16 удалось сбить силам ПВО.
Однако Свитан заметил интересную деталь. Чтобы сбросить на Украину 20 крылатых ракет, Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков, в то время как каждый может нести под крыльями 5 ракет Х-55 или 8 ракет Х-101.
«В принципе можно было поднять 2 бомбардировщика и сбросить ракеты, а они подняли 11. Это говорит об упадке сил российской авиации. Эти Ту-95 у них просто разваливаются», – заметил Свитан.
Также силы ПВО не смогли сбить ракеты Х-22, ведь их Украине до сих пор нечем сбивать.
В обстрелах россияне прибегли к старой тактике, которая оказалась достаточно эффективной, к сожалению. Ракеты были отправлены по тем местам, куда предварительно летели «Шахеды», и их не смогла сбить противовоздушная оборона.