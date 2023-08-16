Футболистов «Торпедо-БелАЗ» отправили собирать камни в поле 1 16.08.2023, 9:25

После неудачных игр в Лиге конференций и чемпионате Беларуси.

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» вместе с членами тренерско-административного штаба клуба собирали камни на полях СПК «Первомайский», пишет газета «Мінская праўда».

Хозяйство, на котором трудились спортсмены, является филиалом Белорусского автозавода.

«Торпедовцы таким образом решили внести свой скромный вклад в продовольственную безопасность страны, а заодно узнали, насколько нелегок труд работников предприятия, являющегося главным спонсором футбольного клуба», — объяснила «Мінская праўда».

Издание отметило, что на такой жаре таскать камни «было делом непростым, попадались порою и довольно тяжелые».

«Но футболисты — люди тренированные, все вынесли. В итоге насобирали четыре прицепа камней. Хочется надеяться, что трудовая терапия поможет команде прервать безвыигрышную серию в официальных матчах, которая, признаться, затянулась», — подчеркнула «Мінская праўда».

Видео «полевой тренировки» футболистов опубликовал и приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, где регулярно появляются «покаянные» видео задержанных белорусов.

«После неудачных игр «Торпедо-БелАЗ» в Лиге конференций и чемпионате страны тренерский штаб нашел новую мотивацию для игроков на колхозном поле», — подписал ролик пропагандистский ресурс.

Напомним, 2 августа «Торпедо-БелАЗ» выбыл из Лиги конференций после ничьей с кипрским клубом АЕК. Первый матч жодинцы проиграли 2:3.

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