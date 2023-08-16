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Politico: В Кремле по Суровикину издали специальный приказ

  • 16.08.2023, 9:31
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Politico: В Кремле по Суровикину издали специальный приказ
Сергей Суровикин

Стало известно, что приготовили «генералу Армагеддону»

Российский генерал Сергей Суровикин, которого считают союзником изгнанного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, был отстранен от руководящей роли в войне, которую Москва развязала в Украине. Сейчас он находится под домашним арестом.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на сообщения, циркулирующие среди российских военных блоггеров и СМИ. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который, как считается, ведет человек близкий к российским силовикам, Суровикин сейчас находится «под своего рода домашним арестом» – он не может покинуть квартиру, в которой находится, но ему разрешены посещения.

Суровикин, известный как «Генерал Армагеддон» за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии, не появлялся на публике с момента похода «Вагнера» на Москву в июне, после того как распространились сообщения о том, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

«Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы», – сообщили в ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы его «забыли».

Там добавили, что решение об окончательной судьбе Суровикина «должен принимать один человек», и чем дольше он будет в тени, тем вероятнее, что этот человек «остынет», – имея в виду кремлевского диктатора Владимира Путина.

Эта информация появилась всего через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы, сообщил, что Суровикин был отстранен от должности командующего оккупационными силами в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин в конечном итоге может вернуться, заявив, что генерал может быть полезен армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

Кремль еще не сделал официального публичного заявления о местонахождении Суровикина и никак не комментировал то, что он якобы знал о походе «вагнеровцев».

В России пытались отрицать такие слухи, но в СМИ появилась информация, что генерал задержан ФСБ. 29 июня дочь Суровикина заявила, что с ним якобы «ничего не произошло», а Песков посоветовал обращаться в минобороны РФ. Однако 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал всех генералов на совещании, кроме Суровикина.

О том, что Суровикин, а также первый заместитель начальника ГШ РФ Владимир Алексеев не только были в курсе подготовки Пригожиным мятежа, но и способствовали его реализации, заявлял российский правозащитник Владимир Осечкин.

По его данным, мятеж готовили более 8 месяцев, а Суровикин и Алексеев отдавали устные команды подразделениям российской армии не сопротивляться «вагнеровцам».

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