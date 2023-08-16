Эксперт: У Лукашенко нет денег для «Вагнера», наемники могут взбунтоваться 5 16.08.2023, 9:52

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Политтехнолог озвучил сценарий.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не собирается платить наемникам ЧВК «Вагнер», которые сейчас находятся на территории страны. Бесплатно они работать не будут, но создать проблемы для самопровозглашенного президента могут, поэтому нужно бросить их в бой. Какая страна может оказаться под угрозой, в интервью «Главреду» рассказал политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман.

Во-первых, Шейтельман объяснил, почему ЧВК «Вагнер» оказались в Беларуси.

«Это называется «жертва обстоятельств», поскольку ЧВК «Вагнер» в связи с обстоятельствами, никак не связанными с Беларусью и с нынешними задачами на фронте, оказались в Беларуси по воле обстоятельств. Потому что они восстали, их надо было куда-то спрятать, Беларусь попалась под руку, и больше было некуда, потому что договориться смог только Лукашенко. И вот они там «почему-то». И теперь, после того как они там почему-то стали проблемой и с ними надо что-то делать. Чтобы не было плохо», - сказал он.

По словам политтехнолога, Лукашенко не собирается платить ЧВК «Вагнер». Для этого нужна слишком большая сумма, которой у диктатора нет.

«Это частная военная кампания, она зарабатывает деньги. И она не будет бесплатно работать ни на Лукашенко, ни на кого угодно. У Лукашенко денег нет, и он к оплате их услуг точно не готов (…) Миллиард долларов в год на это тратить у Лукашенко, как и у всей Беларуси, нет и незачем. Поэтому надо с ними что-то делать, потому что либо «Вагнер» пойдет и возьмет Минск, что для него вообще не проблема», - считает Шейтельман.

По его словам, проблему с «вагнеровцами» нужно как-то решать. Соответственно, «Вагнер» нужно будет куда-то бросать в бой.

«Сразу отвечу, что в Украину это практически невозможно. Предположим, они поехали наступать в Украину, даже все 10 тысяч. В прошлый раз на Киев наступало 70 тысяч российских «элитных» войск. Все это с огромной поддержкой ракет, авиации. И они были разбиты под Киевом. Разбить эту группировку заняло месяц и шесть дней, да так, что она бежала из-под Киева. И это тогда были еще не укрепленные районы. И это была украинская армия, которая сражалась только тем советским оружием, что было на складах. А сейчас там стоит армия, которая обучилась уже в Швеции, Великобритании и США, получила западное вооружение, заминировала 20 километров вдоль границы в ширину, понастроила бетонных укреплений», - отметил эксперт.

Шейтельман предположил, что «вагнеровцев» могут бросить на Польшу.

«В Польше тоже, конечно стоит армия, и попробуй туда наступай – там и войска США, и немецкие войска. В Литве «Абрамсы», польская армия в 300 тысяч. Но есть нюанс. Если пойти на Польшу, то у «Вагнера» есть хоть какой-то шанс. Ты заходишь в Польшу, цепляешься за какие-то села и начинаешь там «бузить». Грубо говоря, такая террористическая акция, и с тобой начинает польская армия воевать, но там, внутри Польши, потому что НАТО может испугаться наступать на Беларусь и уничтожать военные цели на территории Беларуси», - считает он.

Что касается Украины, то она не будет терпеть не будет – как только первая рота «вагнеров» войдет с севера на украинскую территорию, то Украина ударит по Беларуси.

«Конечно, по аэродромам, будут уничтожены все эти нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре. Для этого хватит беспилотников, ракет, и в этом смысле у Украины нет никаких тормозов», - резюмировал он.

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