Замкнутый круг1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 16.08.2023, 9:58
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У Кремля своя, понятная лишь ему, логика.
Шойгу, среди множества дежурных фраз про «почти исчерпанный военный потенциала ВСУ», объявил новую цель «СВО»: освободить всех российских солдат из украинского плена».
У любого здравомыслящего человека сразу возникает вполне логичный вопрос: «а как они туда вообще попали?»
Не развяжи Путин 24 февраля 2022 года «НеВойну» — освобождать бы было некого.
Как не было бы и сотен тысяч погибших.
Но у Кремля своя, понятная лишь ему, логика. Он привык во время решения одной проблемы создавать сразу несколько новых.
Это замкнутый круг из которого выхода принципе быть не может. Вечный бег в колесе.
Чем дольше будет идти нынешний конфликт, а конца и края ему не видно, тем больше будет погибших и военнопленных, которых нужно освобождать.
С каждым разом, в попытке хоть как-то обосновать нынешнюю кровавую бойню, представители путинского режима называют всё более нелепые предлоги.
Впрочем, их можно понять: ничего вменяемого здесь сказать при всём желании не получится.
Честно признаться в том, что «переоценили собственные возможности и втянули страну в беспросветный тупик» — кишка тонка.
Поэтому остаётся приводить вот такие вот «аргументы» в надежде, что хоть кто-то им ещё верит.
Телеграм-канал «Запретное мнение»