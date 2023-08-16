«Знакомые говорили мне: «Ты что, какие пуанты в твоем возрасте?» 1 16.08.2023, 10:03

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Как белоруски в 50+ занимаются балетом.

Обычно слово «балерина» вызывает ассоциацию с юной, тонкой и звонкой девушкой. А что, если желание покорить станок приходит уже в зрелом возрасте? Журналист «Онлайнер» Таня Машкович нашла белорусок, которые забыли про цифры в паспорте и пришли заниматься балетом. Да, они не примы Большого, но могут встать на пуанты и станцевать в настоящей пачке.

В студии танцев слышится музыка из зала. Где-то в недрах комнаты для переодевания затаились ученицы балетной студии. Почему-то они представляются в трениках и маечках в облипку. Но тут дверь распахивается, и появляется невероятно красивая женщина в балетном купальнике и легкой юбке лавандового цвета. А еще на ногах у нее пуанты — через секунду она мастерски становится на самые кончики пальцев. Наверное, тренер? А вот и нет!

«Знакомые говорили мне: «Ты что, какие пуанты в твоем возрасте?!»

Тем самым «лебедем» была Лесана. Ей 51 год. Вне балетных залов она работает учителем математики в обычной школе. Балетом занимается всего лишь с февраля этого года, но уже многому научилась.

— Мой муж записался на пробное занятие, которое было связано с его интересами. Я решила: попробую и я найти для себя что-то новое. Записалась, пришла — и поняла, что это точно мое! Когда-то давно, в моем советском детстве к нам приходили педагоги по разным направлениям и выбирали талантливых детей в гимнастику, хореографию, танцы. А на меня никогда даже и не смотрели — я так плакала! Ну вот обделили меня балетными данными…

Возможно, когда-то давно педагоги не рассмотрели не столько талант, сколько упорство. Спустя много лет, в свои 40 Лесана займется восточными танцами. На это ее вдохновила сестра, которая решила попробовать восточное искусство. Без напускной скромности героиня говорит, что танцевать у нее получалось отлично. Восточные мотивы затянули на 10 лет — были и тренировки, и показательные выступления. А вот балет оставался мечтой.

— Для меня те, кто стоит на пуантах, — это уже настоящие небожители!

Всего через месяц после начала занятий Лесана сама встанет на пуанты. Чтобы это добиться, нужны постоянные тренировки. Каждое занятие — это полная прокачка стоп. Если техника требует оттачивания, тренер оставит заниматься у станка. А вот если все получается, то можно выйти в центр зала, встать на пуанты и ощутить себя звездой сцены.

Кстати, на каждое занятие женщина одевается по-особенному красиво (никаких треников!). А на этой тренировке примерила настоящую пачку.

— Моя семья прекрасно относится к моему увлечению балетом. Близкие вообще поддерживают все мои начинания, какими бы безумными они ни были. За что им большое спасибо! Окружение, конечно, относится по-разному. Когда узнали, что я пошла в балет, говорили: «Ты что, какие пуанты в твоем возрасте?! Ни в коем случае не вставай». Есть предубеждение, что у человека в возрасте что-то обязательно пойдет не так.

Чтобы риск травм был минимальным, важно слушать тренера и подобрать правильные пуанты. Свои Лесана искала месяц по всему городу — комплект обошелся в 270 рублей. Женщина улыбается и говорит, что, если провести аналогию с марками машин, сейчас у нее «Запорожец».

«В 5 лет мне сказали, что я слишком толстенькая для балета»

Во время разговора мысленно играю в угадайку и пытаюсь определить возраст следующей собеседницы. С Еленой получается совсем плохо: навскидку даю ей около 55. И промахиваюсь на 10 лет! Оказывается, секрет молодости — балет.

Несколько лет назад Елена уже попробовала себя у балетного станка. Но той школе не хватало комплексной подготовки, поэтому пришлось искать вариант поинтереснее. Сейчас женщина даже может встать на пуанты! Хотя скромно признается, что пока делает это не совсем правильно. Но главное — это упорство. Ведь когда-то она смогла получить даже черный пояс по карате.

— В детстве я мечтала, бредила о балете! «Лебединое озеро» я знаю практически наизусть. Могу его и петь, и танцевать. В 5 лет меня даже отдали на балет, но я была толстенькой, плюс не хватало выворота стопы. Так что оттуда пришлось уйти.

В какой-то момент жизни история с лишним весом повторилась. В зрелом возрасте Елена поправилась до 90 килограммов. И тут пришла знакомая, которая попросила за компанию сходить с ней на тренировку по балету. Подруга вскоре бросила, а Елене понравилось.

— Мне удалось сбросить 30 килограммов! В балете ты постоянно смотришь на себя в зеркало, хочешь ты этого или нет. И если отражение тебе не нравится… Ты понимаешь, что здесь должна другая балерина стоять.

Сейчас Елена на пенсии. Но это не та история, когда сидишь у подъезда и обсуждаешь молодежь. Она не только занимается балетом, но и поет в церковном хоре по выходным. Плюс четыре раза в год ездит в Москву для изучения авторской методики по растяжке.

— Столько эмоций и энергии! Мне нравится вводить людей в шок: да, мне 65!

По мнению Елены, самое важное в балете — слушать педагога. И тогда чувствуешь себя прекрасно.

— С тех пор, как я начала заниматься балетом, мне стало труднее его смотреть. Я не могу осуждать танцоров, если они в чем-то ошибаются: я понимаю, какой это труд. Теперь я больше переживаю за артиста, чем просто наблюдаю.

Встать на пуанты и научиться играть на фортепиано после 50? Легко!

Галине 56 лет. Балетом она занимается год. Пришла она сюда не одна, а вместе с подругами. Во время тренировки женщины смеются, общаются, подмигивают друг другу — совсем как студентки в каком-нибудь хореографическом колледже.

— Балетом я занималась в первом классе. Это был всего лишь год. Потом мы переехали, и в новом месте были только какие-то бальные танцы. А это совсем не то!

С тех пор с танцами по жизни Галина никак не соприкасалась — пока не увидела рекламу в Instagram и не записалась на пробное занятие по балету. На первой тренировке, признается, было тяжеловато.

— Я немного боялась: вдруг те же суставы, колени… Все же нам не 20 лет! Мне кажется, что благодаря балету мы наполнились здоровьем и красотой.

На пуантах Галина уже тоже стоит. По ее мнению, балет — это не столько про похудение, сколько про внутреннее состояние. Новое увлечение вдохновило осуществить еще одну мечту — играть на фортепиано. Дальше в планах — освоить азы киноискусства.

Когда идешь к станку, даже если болят колени

Ирине скоро будет 60. Она одна из подруг Галины и пришла в балет за компанию. Первой тренировки она не испугалась и сразу же прониклась атмосферой.

— В любом возрасте есть свои проблемы: тут рука болит, там — нога, там — шея… Я человек неспортивный, хотя с детства из-за высокого роста говорили: попробуй баскетбол! Но для меня все это было страшно. Максимум, на который я соглашалась, — это зарядка.

Но так было раньше. В более зрелом возрасте Ирина успела попробовать и стретчинг, и пилатес. Занятия балетом для нее — это в первую очередь эстетика. На пуанты вставать Ирина не планирует: просто нет такой цели, тренировок дважды в неделю ей достаточно. Плюс есть работа администратором в медицинском центре.

— Однозначно, никогда не поздно начать заниматься чем-то новым. Здорово, когда среди твоих друзей есть хотя бы кто-то один, кто сподвигнет попробовать. Когда ты увлекаешься, видишь, как много людей в твоем же возрасте с такими же интересами! У меня тоже есть и огороды, и дача, и внучка, и двое взрослых детей.

Первое время Ирина не рассказывала о своем увлечении балетом: не знала, насколько долгой получится эта история. Если муж воспринял увлечение спокойно, то младший сын женщины вообще в полном восторге: ведь мама живет такой интересной жизнью!

— Выложишь кусочек танца в Instagram, и тебе напишут: «Вы такие молодцы!» Пусть это не восхищение — мы ведь не профессиональные балерины, это понятно. Но покажешь кому-то видео, и люди так искренне: «Ого! Это же настоящий балет! А как это?»

Ирина говорит, что все возможные постановки в нашем театре они с подругами уже посмотрели. Тем, кто хочет открыть для себя балет, героиня советует начать с классики: «Лебединого озера» и «Щелкунчика».

— Никто не заставляет на тренировках делать то, чего ты не можешь или не хочешь. У меня болят колени. И я нашла выход: я мажу их, растираю, надеваю наколенники… и все равно иду на тренировку.

«Будь я моложе, я бы жила в этом зале»

Тамаре 61 год. Она улыбается и говорит, что каждому возрасту — свои цели. Ближе к 60 ощутила, что нужно добавить физическую нагрузку. Семья это стремление поддержала.

— Я занимаюсь, потому что в балете есть и удовольствие, и труд. Хочется не просто махнуть ножкой, а чтобы это было красиво.

Свою первую тренировку Тамара помнит очень хорошо: после нее сразу же почувствовала себя настоящей балериной. После года занятий женщина уверена: балет помог натренировать выносливость. Выстоять день на ногах вполне по силам каждому.

— Мне кажется, если бы я была моложе, я бы просто жила в зале! Сейчас нужно балансировать: есть ведь и домашние дела. Думаю, что любая физическая нагрузка помогает думать. А в нашем возрасте это важно.

На занятия Тамара ходит ради разминки стопы, это позволяет облегчить ходьбу. Цели встать на пуанты она перед собой пока не ставит.

— В представлении людей слова «балет» и «60 лет» не очень сочетаются. Поэтому я часто говорила людям: вот, хожу на растяжку… Потом добавляла «боди», потом уже слово «балет» — и следила за реакцией. Всем советую тоже попробовать. У меня часто болела поясница — сейчас физически я чувствую себя намного лучше!

А в зрелом возрасте вообще можно?

По мнению тренера Александры, заниматься балетом в зрелом возрасте не только можно, но и нужно. На занятиях «работает» корпус, подкачиваются ноги. Каждая тренировка — это «разогрев» у станка (приседания, вывод ноги вперед, поднятие на 90 градусов и прочие радости). Саша шутит, что там приходится «выживать». А дальше — звездный момент с выходом в центр зала (тут те самые поднятия рук вверх а-ля лебеди из постановки). Здесь начинается магия — настоящий танец. Обычно эта часть нравится ученицам больше всего.

Если что-то не получается, то с занятий выгонят? Конечно нет. Но если хочется добиться результата, нужно работать. И не нужно бояться: пугающих мозолей, как у профессиональных балерин, на таких занятиях не будет. А если станет нехорошо, что-то защемит или прихватит, тренер всегда дает передышку. Главное — получать настоящее удовольствие.

А мужчинам можно заниматься балетом? Можно! Если хочется ощутить себя премьером на уровне Цискаридзе, то можно прийти на индивидуальное занятие. Как минимум будет поинтереснее дачного фитнеса.

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