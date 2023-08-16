Первое судно направилось в украинский коридор в Черном море 16.08.2023, 10:03

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Корабль плывет под флагом Гонконга.

Во вторник, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз «Joseph Schulte» под флагом Гонконга. Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода России из «зернового соглашения».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

«16 августа 2023 года контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту - более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием», - написал Кубраков.

Отмечается, что коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России.

«Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года», - сообщил министр.

Он добавил, что Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации (IMO).

«Совет ІМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции», - подчеркнул Кубраков.

Последний раз судно выходило в рамках «зернового соглашения» 16 июля из порта Одесса.

Коридоры в Черном море

Напомним, Россия объявила о своем выходе из «зернового соглашения» из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Спустя почти месяц после того, как РФ вышла из «зерновой сделки» Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ.

Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Позже командующий ВМС Украины Олег Чалык объяснил, что коридор в Черном море будет прозрачным, а на корабли поставят камеры, чтобы засвидетельствовать, что это только гуманитарная миссия.

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