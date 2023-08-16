«Это стало последней каплей — мы переезжаем» 2 16.08.2023, 10:14

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Что думают жители Беларуси о ситуации на границе с Польшей.

Белорусско-польские отношения перешли в новую фазу эскалации. В ответ на размещение «вагнеровцев» в Беларуси и инцидент с белорусскими вертолётами Польша усиливает военный контингент на границе с Беларусью.

Most спросил жителей Беларуси, которые живут недалеко от польской границы, о том, как они относятся к новой фазе противостояния.

«Беларусь детскими и глупыми способами пытается давить на Польшу»

25-летний Максим живёт в Гродно. Молодого человека ситуация беспокоит.

— Я категорически против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его людей у нас. Считаю, что они к нам приехали для нагнетания обстановки у границы с Польшей. Очередной пример того, как наше государство детскими и глупыми способами пытается давить на Польшу, чтобы показать себя сильным.

Мне, если честно, немного страшно, потому что наёмники — настоящие убийцы и неадекватные люди. Не хочу, чтобы Гродненская область стала похожа на Белгородскую, хотя не уверен, что до этого может дойти. Польское правительство умнее нашего и не допустит такого развития событий. Оно руководствуется здравым смыслом и будет использовать оружие только после атаки со стороны Беларуси. Но может ли она случиться? Я в этом сомневаюсь. Максимум Беларуси — это небольшие провокации, потому что сталкиваться со страной НАТО она не в силах. Только для шумихи могут что-то сделать, например, использовать мигрантов как пушечное мясо. Я доверяю польскому правительству и стараюсь верить в лучшее.

«Наёмники стали последней каплей — мы переезжаем»

Мария 30 лет живёт в Гродно и признаётся, что даже после протестов 2020 года не задумывалась об эмиграции. Сейчас же, после прибытия ЧВК «Вагнер» в Беларусь, она пытается получить визу и уехать из Беларуси.

— Сил моих уже нет. Я пыталась адаптироваться, пыталась привыкнуть ко всему этому ужасу, с психологом прорабатывала своё отношение к войне и Беларуси в целом. Но появление наёмников стало последней каплей — мы переезжаем. Я не хочу, чтобы мои маленькие дети видели на улицах города военных, которых многие боятся. Не хочу, чтобы дочь чувствовала мой страх.

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